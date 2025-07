Yamal 'bắt chước' Rashford

Hiện tại, Barcelona có chuyến du đấu châu Á và chuẩn bị cho trận giao hữu gặp FC Seoul tại thủ đô Hàn Quốc. Trong điều kiện thời tiết oi bức, độ ẩm cao, các cầu thủ gặp không ít khó khăn.

Dù vậy, bầu không khí trong buổi tập vẫn khá tích cực. Đặc biệt sau khi ghi bàn, Yamal còn có hành động ăn mừng theo phong cách của Rashford, qua đó cho thấy sự thân thiết giữa hai người.

Theo The Athletic, Rashford và Yamal giữ liên lạc từ nhiều tháng trước khi tiền đạo người Anh hoàn tất vụ chuyển nhượng tới Barcelona. Rashford được cho là nhắn tin với nhiều cầu thủ trong phòng thay đồ Barca, gồm cả Yamal, để bày tỏ nguyện vọng gia nhập đội bóng.

Nguồn tin từ phóng viên Laurie Whitwell khẳng định: "Ý định duy nhất của Rashford trong mùa hè này là gia nhập Barcelona. Nếu thương vụ đổ bể, cầu thủ sẽ ở lại Manchester United, bất chấp những bất ổn xoay quanh vị thế của mình và mối quan hệ với HLV Ruben Amorim".

Lần đầu tiên Rashford thi đấu cho một CLB ngoài nước Anh, đồng thời là cơ hội để anh trở lại đấu trường Champions League. Rashford kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ, qua đó có suất lên tuyển Anh tham dự World Cup 2026.

Sau chiến thắng 3-1 trước nhà vô địch J-League Vissel Kobe, Barca sẽ tiếp tục đối đầu FC Seoul vào tối 31/7, trước khi khép lại tour du đấu châu Á bằng màn chạm trán Daegu FC vào ngày 4/8.

