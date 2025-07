Lý do Rashford đá 30 phút trận ra mắt Barca

Chỉ vài ngày sau khi chính thức cập bến Camp Nou, Rashford được trao cơ hội ra mắt trong trận giao hữu gặp Vissel Kobe. Anh vào sân thay Raphinha ở đầu hiệp 2 nhưng bất ngờ bị rút ra ở phút 78, nhường chỗ cho tài năng trẻ Fernandez Sarmiento. Quyết định này khiến nhiều người cho rằng Rashford chơi không đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, HLV Flick đập tan những nghi ngờ đó khi chia sẻ sau trận: "Chúng tôi đang rất thận trọng với Marcus. Cậu ấy vừa hồi phục chấn thương gân kheo và vẫn chưa trở lại tập luyện hoàn chỉnh với bóng. Việc rút Rashford ra sớm chỉ là để đảm bảo an toàn và giúp cậu ấy từng bước lấy lại cảm giác thi đấu".

Trước đó, Rashford từng chơi ấn tượng trong nửa sau mùa giải 2024/25 khi được cho mượn tại Aston Villa. Tuy nhiên, một chấn thương gân kheo vào tháng 4 khiến anh phải nghỉ hết phần còn lại của mùa giải.

Với kế hoạch cẩn trọng từ ban huấn luyện, Rashford dự kiến từng bước lấy lại thể lực và cảm giác bóng qua ba trận giao hữu còn lại, trước khi hướng đến trận mở màn La Liga gặp Mallorca vào ngày 16/8.

Dù ra mắt không trọn vẹn, với đẳng cấp và quyết tâm, Rashford vẫn hứa hẹn là một mảnh ghép quan trọng trong đội hình Barcelona dưới thời Hansi Flick.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.