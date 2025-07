Hoài nghi về Rashford

Thương vụ mượn Rashford từ Manchester United không chỉ là một quyết định tình thế mà còn là phép thử lớn cho cả cầu thủ lẫn HLV Hansi Flick.

Trên sóng chương trình Onze của Esport3, nhà báo Xavier Valls thẳng thắn nhận định: “Rashford là kế hoạch C, khi Luis Diaz và Nico đều bất thành. Cậu ấy là mẫu tiền đạo không pressing, không chịu va chạm. Nếu không thay đổi, sẽ rất khó để chơi trong sơ đồ của Flick”.

Nhận xét này không phải không có cơ sở. Barca là đội bóng đề cao lối đá tập thể và sự bền bỉ trong từng pha bóng, trong khi Rashford vốn bị đánh giá thiếu khát khao khi không có bóng.

Tuy nhiên, tài năng của Rashford là điều không thể phủ nhận. Anh sở hữu tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và sự đột biến cao - những yếu tố có thể trở thành “vũ khí” mà Barca đang thiếu. Vấn đề nằm ở thái độ và sự hòa nhập. Flick, một HLV nổi tiếng kỷ luật, chắc chắn sẽ không dung thứ cho bất kỳ cầu thủ nào thi đấu hời hợt.

Không chỉ giới chuyên môn Tây Ban Nha, ngay cả người hâm mộ Manchester United cũng bày tỏ nhiều hoài nghi. Nhà báo Guillem Balague cho biết: “CĐV MU tin rằng Rashford không thực sự coi trọng bóng đá, lười tập luyện và không kết nối tốt với HLV hay đồng đội”.

Những nhận xét này phản ánh phần nào sự sa sút phong độ của anh trong những mùa giải gần đây - một Rashford từng được xem là biểu tượng của “Quỷ đỏ” nhưng lại đánh mất bản thân vì sự thiếu ổn định và chấn thương.

Điểm sáng hiếm hoi là quãng thời gian ngắn ngủi ở Aston Villa, nơi Unai Emery từng thuyết phục Rashford qua một cuộc gọi FaceTime: “Tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu cậu đến đây, tôi sẽ giúp cậu trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới”. Lời động viên khiến Rashford bừng tỉnh và chơi ấn tượng cho đến khi chấn thương ập đến.

Với Barca, đây chính là cơ hội thứ hai. Rashford cần chứng minh rằng anh không chỉ là “phương án dự phòng” mà còn đủ bản lĩnh để trở thành một phần của dự án tái thiết dưới thời Flick. Barcelona không cần một cầu thủ chỉ chạy theo tên tuổi, họ cần một chiến binh sẵn sàng hy sinh và lột xác.

Nếu Rashford tìm lại được tinh thần và khát khao như thời đỉnh cao ở Old Trafford, Camp Nou có thể sẽ chứng kiến một “bom tấn hồi sinh.” Ngược lại, nếu anh tiếp tục thi đấu thiếu động lực, thương vụ này sẽ nhanh chóng bị gắn mác “sai lầm chiến lược”.

