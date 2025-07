Rashford bị thay chỉ sau 30 phút trận ra mắt Barcelona

Trước giờ bóng lăn trên sân Noevir (Kobe, Nhật Bản), Barca tạo nên điểm nhấn khi trao áo số 10 huyền thoại cho tài năng trẻ Lamine Yamal. Tân binh Rashford chỉ có tên trên ghế dự bị.

Barca kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo sức ép với bộ ba tấn công Yamal - Raphinha - Ferran Torres. Phút 32, trung vệ Eric Garcia tận dụng pha bóng lộn xộn trong vùng cấm để mở tỷ số từ tình huống phạt góc.

Tuy nhiên, ngay trước giờ nghỉ, Kobe gỡ hòa sau pha đá bồi của Miyashiro. Thủ thành Garcia đẩy được cú sút đầu tiên nhưng không thể ngăn được cú đá bồi cận thành.

Sang hiệp hai, HLV Hansi Flick thay toàn bộ đội hình, tung vào sân Rashford, Roony Bardghji và Lewandowski. Chân sút 19 tuổi Bardghji lập tức ghi dấu ấn với pha lập công ở phút 77, sau đường chọc khe chuẩn xác của Rashford.

Chỉ 1 phút sau, Rashford rời sân nhường chỗ cho tài năng trẻ Pedro Fernandez. Và cầu thủ trưởng thành từ học viện Barca này khép lại trận đấu bằng siêu phẩm sút xa ở phút 87, ấn định tỷ số 3-1. Việc Rashford chỉ góp mặt trong khoảng 30 phút khiến nhiều CĐV Barcelona thắc mắc.

Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ MU, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Theo thỏa thuận, Barcelona chi trả toàn bộ mức lương của tiền đạo 27 tuổi. Đội bóng xứ Catalonia cài điều khoản mua đứt giá 26 triệu bảng vào cuối mùa nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi.

