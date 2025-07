Rashford bị nhắc nhở

Trong trận đấu với Vissel Kobe, Rashford vào sân từ ghế dự bị thay Raphinha bên cánh trái và lập tức tạo dấu ấn. Tuy nhiên, đến phút 79, tiền đạo người Anh bất ngờ bị rút ra, nhường chỗ cho tài năng 17 tuổi Dro Fernandez, người sau đó ấn định chiến thắng 3-1.

Sau trận, HLV Hansi Flick lý giải việc thay Rashford sớm là do anh "chậm hơn các đồng đội khoảng một tuần" và cần được "chăm sóc kỹ" để tránh quá tải. Theo El Chiringuito, đội ngũ kỹ thuật Barca đánh giá thể trạng của Rashford "rất sung mãn" khi mới đến, cho thấy sự chuyên nghiệp từ chân sút 27 tuổi.

Tờ Mundo Deportivo khen Rashford "thể hiện giá trị trên toàn mặt sân" và khiến Flick hài lòng. Tuy vậy, đội ngũ huấn luyện của Barca muốn anh cải thiện thêm khía cạnh phòng ngự. Rashford cần tập trung hơn trong các pha tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự, yếu tố bắt buộc trong hệ thống thi đấu giàu tính kỷ luật của Flick.

Thái độ thi đấu và khả năng hỗ trợ phòng ngự từng là điểm khiến Rashford bị chỉ trích tại MU. Và nếu muốn chiếm được niềm tin tuyệt đối từ Flick, anh cần nỗ lực không chỉ trong khâu tấn công mà cả khi không có bóng.

Barca sẽ tiếp tục chuyến du đấu châu Á gặp FC Seoul vào ngày 31/7, sau đó chạm trán Daegu FC và kết thúc loạt giao hữu bằng trận tranh Joan Gamper với Como vào ngày 10/8. Đó là những cơ hội lý tưởng để Rashford tích lũy thêm thể lực và hoàn thiện bản thân.

