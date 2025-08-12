Lamine Yamal khiến mọi hàng thủ run sợ trước thềm La Liga

Barcelona khép lại giai đoạn tiền mùa giải với tâm thế như một mũi tên sẵn sàng lao vào La Liga, và tâm điểm của mọi ánh nhìn chính là Lamine Yamal.

Lamine Yamal rực cháy trong giai đoạn trước mùa giải mới.

Chiếc áo số 10 vốn gắn với những huyền thoại nay đang được chàng trai 18 tuổi khoác lên và thổi vào đó sức sống mới.

Tại Joan Gamper Trophy, Yamal tiếp tục biến hành lang phải thành “sân khấu riêng”, khiến Alex Valle của Como 1907 nhiều phen khốn đốn. Anh mở tỷ số bằng pha dứt điểm vào khung thành trống sau đường chuyền của Raphinha, rồi ở hiệp hai khẳng định đẳng cấp bằng cú sút sệt hiểm hóc từ đường kiến tạo của Ferran Torres. Không chỉ ghi bàn, Yamal còn khiến hàng thủ đối phương quay cuồng với những pha đảo người, bứt tốc và tạt bóng liên tục.

Sergi Roberto - người từng chứng kiến Yamal lần đầu tập cùng đội một khi mới 15 tuổi - thừa nhận: “Sự phát triển của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã cố gắng kèm hai người, Alex Valle vốn hiểu rõ Yamal, nhưng gần như không thể ngăn cậu ấy”.

Với 4 bàn thắng trong loạt giao hữu (2 bàn vào lưới FC Seoul và 2 bàn ở Gamper), Yamal trở thành chân sút số một của Barca trước mùa giải mới. Sự tự tin và thể trạng sung mãn của anh phản chiếu sức mạnh chung của đội bóng dưới thời Hansi Flick: 20 bàn thắng, chỉ 4 bàn thua trong cả giai đoạn chuẩn bị.

Với 4 bàn thắng trong loạt giao hữu (2 bàn vào lưới FC Seoul và 2 bàn ở Gamper), Yamal trở thành chân sút số một của Barca trước mùa giải mới.

Tài năng trẻ người Tây Ban Nha từng tuyên bố sau thất bại ở bán kết Champions League trước Inter rằng mục tiêu là mang chiếc cúp về Camp Nou. Màn trình diễn mùa hè này chính là lời cảnh báo nghiêm khắc cho mọi đối thủ. Đích đến đầu tiên của Lamine và các đồng đội: Son Moix, sân nhà của Mallorca, trong trận mở màn La Liga.

Chủ tịch Joan Laporta khẳng định: “Cậu ấy là thiên tài. Một cầu thủ xuất chúng. Quả bóng Vàng phải thuộc về một người của Barcelona”.