Tình tiết mới về mối quan hệ của Yamal

Mối quan hệ giữa Lamine Yamal và nữ ca sĩ Nicki Nicole tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Lamine Yamal và Nicole vướng tin đồn tình cảm.

Nhà báo Tây Ban Nha, Javi Hoyos, tiết lộ rằng Yamal và Nicole đã có những cử chỉ tình cảm sau bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của tiền đạo Barcelona. Thậm chí, cả hai được cho là đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Tuy nhiên, cả Yamal và Nicole đều chưa chính thức trở thành một cặp đôi.

Hoyos cho biết: "Không chỉ đơn thuần là một nụ hôn, mà từ ngày hôm đó, họ đã bắt đầu mối quan hệ với nhau. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng họ chưa phải là bạn trai và bạn gái của nhau. Đây là thời điểm quá sớm để khẳng định điều đó".

Những người thân cận với cả hai cho biết Yamal và Nicole "đang trong quá trình tìm hiểu nhau". Hiện tại, cả hai đều rất hào hứng với mối quan hệ này, mặc dù thời gian gần đây họ không có nhiều cơ hội gặp gỡ nhau. Yamal đang phải tập trung cùng Barcelona để tham dự chuyến du đấu tại châu Á chuẩn bị cho mùa giải 2025/26.

Chuyện tình cảm của Yamal thu hút sự chú ý của dư luận. Tiền đạo 18 tuổi này từng vướng tin đồn tình cảm với Fati Vazquez, một nữ influencer kiêm cựu tiếp viên hàng không hơn anh 12 tuổi. Cả hai bị bắt gặp có cử chỉ thân mật trong chuyến du lịch ở Italy cùng nhau hồi tháng trước.

Với Nicole, nữ ca sĩ 24 tuổi này từng được đồn là bạn gái mới của Enzo Fernandez, sau khi tiền vệ người Argentina chia tay bạn gái Valentina Cervantes. Tuy nhiên, Fernandez đã đáp trả tin đồn bằng cách tái hợp với Valentina.

