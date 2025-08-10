Thêm tiền đạo muốn đến MU

Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin bày tỏ tham vọng muốn gia nhập Manchester United trong mùa hè này.

Calvert-Lewin muốn đến MU.

Calvert-Lewin rời Everton sau khi mùa giải 2024/25 kết thúc, với chỉ 3 bàn sau 26 lần ra sân. Chân sút người Anh vừa chia tay người đại diện và sẽ tự mình đàm phán với đội bóng mới.

Khi ở đỉnh cao phong độ cách đây vài năm, Calvert-Lewin từng được MU hỏi mua với mức phí 50 triệu bảng. Hiện tại, The Sun cho biết tiền đạo này vẫn ấp ủ ý định thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford. Anh sẵn sàng sắm vai dự bị và cạnh tranh suất thi đấu.

Tuy nhiên, viễn cảnh này bị đánh giá là khó xảy ra khi "Quỷ đỏ" vừa chi 85 triệu euro để mua Benjamin Sesko từ Leipzig. Hàng công MU cũng trở nên chật chội khi đã có Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund. Calvert-Lewin chỉ có thể đầu quân cho MU nếu "Quỷ đỏ" chia tay một tiền đạo trong hè này.

Hojlund đang là cái tên khả năng cao sẽ ra đi, khi đang nhận được sự quan tâm từ AC Milan. Tuy nhiên, tiền đạo này muốn tiếp tục gắn bó với "Quỷ đỏ".

Newcastle là lựa chọn khác cho Calvert-Lewin, khi đội sắp chia tay tiền đạo chủ lực Alexander Isak. Anthony Gordon, một tiền đạo khác của Newcastle, đang điều trị chấn thương. Còn Callum Wilson đã chuyển đến West Ham theo dạng tự do.

Aston Villa cũng đang quan tâm đến chữ ký của Calvert-Lewin như một phương án dự phòng cho chân sút số một Ollie Watkins.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.