Bạn gái tin đồn mặc áo của Yamal

Rạng sáng 11/8, Nicki Nicole xuất hiện ở khu vực VIP sân Johan Cruyff, mặc áo Lamine Yamal giữa tin đồn yêu đương với tài năng trẻ Barcelona.

Nicki Nicole hen ho Yamal anh 1

Nicki Nicole xuất hiện trên khán đài sân Estadi Johan Cruyff cổ vũ Yamal.

Nicki Nicole gây bất ngờ tại khi xuất hiện trên khán đài sân Johan Cruyff cùng bạn bè, chứng kiến Barcelona đè bẹp Como 5-0 ở trận giao hữu tranh cúp Joan Gamper 2025.

Nữ ca sĩ người Argentina, sở hữu hơn 21 triệu người theo dõi trên Instagram, thu hút mọi ánh nhìn giữa bối cảnh xuất hiện tin đồn về mối quan hệ yêu đương với thần đồng bóng đá Tây Ban Nha.

Nicki bước vào khu VIP cùng ba người bạn, trong đó có producer đình đám Bizarrap. Tất cả đều mặc áo mang tên Lamine Yamal. Hành động này được xem là lời ủng hộ công khai dành cho cầu thủ đang nổi như cồn tại Camp Nou.

Trước đó, Nicki từng góp mặt trong bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của Lamine. Theo Marca, cả hai tỏ ra rất gần gũi. Dù mối quan hệ thực sự chưa được xác nhận, hình ảnh người đẹp diện áo Yamal nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên đồn đoán từ người hâm mộ.

Cầu thủ được mệnh danh là viên ngọc mới của La Masia cho thấy anh luôn biết cách khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, đồng thời còn làm chao đảo cả truyền thông giải trí xứ bò tót.

Trước Como, Yamal tiếp tục chơi hay khi lập cú đúp giúp CLB xứ Catalonia thắng đậm đại diện Serie A với tỷ số 5-0.

