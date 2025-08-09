Bữa tiệc sinh nhật tai hại của Lamine Yamal

Ngôi sao trẻ của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Lamine Yamal, đang đứng trước sóng gió lớn cả về hình ảnh lẫn pháp lý sau bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi.

Lamine Yamal đối mặt nguy cơ bị kiện.

Tháng trước, Yamal tổ chức buổi tiệc hoành tráng với khoảng 250 khách mời tại một thị trấn ven biển gần Barcelona - chỉ một ngày trước khi toàn đội trở lại tập luyện để kiểm tra thể lực đầu mùa. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích.

Hiệp hội Người mắc chứng lùn và các dạng loạn sản xương (ADEE) cáo buộc bữa tiệc thuê người mắc chứng lùn để biểu diễn giải trí, hành vi bị luật pháp Tây Ban Nha nghiêm cấm. Tổ chức này tuyên bố sẽ khởi kiện Yamal. Video từ buổi tiệc được chính cầu thủ đăng lên mạng xã hội càng khiến vụ việc lan rộng.

Bộ Quyền Xã hội Tây Ban Nha gửi yêu cầu tới cơ quan công tố và Văn phòng Chống tội phạm để điều tra, nhằm xác định Yamal có vi phạm luật bảo vệ người khuyết tật hay không. Theo quy định, những hành vi miệt thị hoặc khai thác người khuyết tật cho mục đích giải trí có thể bị phạt từ 600.000 đến 1 triệu euro.

Bê bối còn “nóng” hơn khi xuất hiện thông tin Yamal để lại bình luận trên Instagram gửi tới nam diễn viên Hollywood Peter Dinklage - ngôi sao mắc chứng lùn nổi tiếng với vai Tyrion Lannister trong Game of Thrones - yêu cầu “kiểm tra tin nhắn riêng”. Tuy nhiên, hiện bình luận này không còn, gây tranh cãi liệu đó là hành động thật, bị xóa, hay chỉ là tin giả.

Barcelona chưa đưa ra phản hồi chính thức. Yamal đã trở lại sân tập, nhưng nếu cáo buộc từ ADEE được chứng minh, anh có thể phải trả giá đắt - không chỉ bằng khoản tiền phạt khổng lồ mà còn bằng uy tín cá nhân ở tuổi 18.