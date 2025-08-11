Lamine Yamal tạo cú bứt phá khiến cả thế giới ngỡ ngàng

Nếu bóng đá hiện đại đang dần bị cuốn vào vòng xoáy của sự máy móc, chuẩn mực chiến thuật và những con số thống kê lạnh lùng, thì Lamine Yamal chính là ngoại lệ hiếm hoi.

Lamine Yamal tiếp tục cho thấy sự tiến bộ trong lối chơi.

Mỗi lần chạm bóng, cầu thủ chạy cánh 18 tuổi này lại nhắc người ta nhớ rằng vẫn còn thứ bóng đá khiến khán giả phải nín thở - thứ bóng đá của sự ngẫu hứng, của cái đẹp không cần lý giải. Và trong chiến thắng 5-0 trước Como rạng sáng 11/8, Yamal lại biến 90 phút thành một buổi trình diễn cá nhân, khiến đối thủ rối loạn và khán đài ngập tràn tiếng hò reo.

Lamine Yamal có thể làm những gì?

So sánh với Lionel Messi từng bị coi là quá đà, thậm chí nguy hiểm cho một cầu thủ trẻ. Nhưng khi Yamal tiếp tục chơi thứ bóng đá phi thực, khiến mọi dự đoán trở nên vô nghĩa, người ta buộc phải thừa nhận: phép so sánh ấy ngày càng có cơ sở. Anh không chỉ là ngôi sao sáng nhất của Barca hiện tại, mà còn là cầu thủ tạo ra khác biệt rõ rệt nhất ở bất kỳ sân đấu nào bản thân góp mặt.

Điều đặc biệt là Yamal bây giờ không còn là chàng trai mảnh khảnh từng cùng Tây Ban Nha vô địch EURO 2024 hay cùng Barca giành cú ăn ba. Thể chất của anh thay đổi. Yamal mạnh mẽ hơn, bứt tốc tốt hơn và sở hữu khả năng dứt điểm sắc lạnh hơn. Cơ thể trở thành công cụ hoàn hảo để phục vụ trí tưởng tượng bóng đá phong phú - và điều đó khiến tài năng người Tây Ban Nha càng khó bị ngăn chặn.

Trước Como, hàng thủ đội khách nhiều lần rơi vào thế bị động, gần như tuyệt vọng khi đối mặt với những pha xử lý bất ngờ của Yamal. Đó có thể là cú ngoặt bóng đổi hướng chỉ trong một nhịp chạm, một pha xỏ kim đầy tinh quái hay cú sút phạt đưa bóng đi theo quỹ đạo khó tin.

HLV Cesc Fabregas của Como từng nhận định Lamine là “liều thuốc” cho bóng đá ngày càng khô cứng. Và cú đúp bàn thắng ở Gamper Cup chính là minh chứng sống động cho lời nhận xét ấy.

Yamal đang là một trong những ngôi sao tấn công đáng xem nhất hiện nay.

Bàn mở tỷ số đến từ tình huống pressing quen thuộc của Raphinha. Sau khi đoạt bóng, cầu thủ người Brazil căng ngang để Yamal đệm bóng vào lưới. Pha phối hợp ấy không chỉ cho thấy sự ăn ý của bộ đôi mà còn nhắc thế giới rằng Barca đang sở hữu một trong những cặp chạy cánh đáng sợ nhất hiện nay.

Tân binh Marcus Rashford cũng xuất hiện trong đội hình xuất phát. Anh bắt nhịp chậm, nhưng càng chơi càng tìm được sự kết nối với các đồng đội.

Yamal rõ ràng muốn giúp Rashford thích nghi nhanh hơn. Một tình huống tiêu biểu: từ đường chuyền dọn cỗ của Yamal, Rashford loại bỏ hậu vệ đối phương bằng cú ngoặt bóng thông minh, nhưng lại đưa bóng ra ngoài dù trước mặt là khung thành trống. Nếu tình huống ấy thành bàn, có lẽ mối liên kết giữa họ đã được tô đậm hơn nữa.

Không dừng lại ở một bàn, Yamal khép lại buổi tối bằng pha lập công thứ hai - một cú dứt điểm một chạm tinh tế sau đường chuyền của Ferran Torres, bóng đi về góc xa khiến thủ môn đối phương chỉ biết đứng nhìn. Đó là bàn thắng kết tinh của tốc độ, cảm giác không gian và khả năng chọn phương án tối ưu trong tích tắc.

Sự vượt trội của Yamal không chỉ thể hiện ở những con số bàn thắng. Cựu cầu thủ Barca - Alex Valle, người phải trực tiếp đối đầu, thừa nhận mình trải qua một buổi tối đầy thử thách. Còn đội trưởng Sergi Roberto (Como), sau trận, nói thẳng: “Chúng tôi đều biết cậu ấy giỏi đến mức nào. Giới hạn của cậu ấy chỉ là điều cậu ấy tự đặt ra cho mình - tiềm năng thật sự là khổng lồ”.

Yamal giúp sức mạnh hàng công Barca được nâng tầm.

Những lời ấy không phải sự tâng bốc xã giao. Khi một cầu thủ 18 tuổi có thể thống trị một trận đấu bằng tốc độ, kỹ thuật, tư duy và bản năng sát thủ, thì việc bàn về “đẳng cấp” của anh trở thành vô nghĩa. Ở Yamal, người ta thấy một bản năng chơi bóng nguyên sơ nhưng lại được gọt giũa bởi môi trường bóng đá đỉnh cao - sự kết hợp vốn rất hiếm hoi.

Lamine Yamal là nguồn cảm hứng của Barca

Với Barca của Flick, Yamal không chỉ là niềm cảm hứng mà còn là điểm tựa chiến thuật. Anh có thể tự mình xoay chuyển cục diện, đồng thời tạo ra không gian và cơ hội cho đồng đội. Khi bóng đá ngày càng đề cao tính cơ học, một cầu thủ có thể phá vỡ mọi khuôn mẫu như Yamal trở thành tài sản vô giá.

Trận thắng Como ở Gamper Cup dĩ nhiên chỉ là bước chạy đà cho mùa giải mới. Nhưng với Yamal, đó lại là thêm một lời khẳng định rằng anh đã sẵn sàng cho vai trò thủ lĩnh sáng tạo của CLB. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ cùng đà tiến bộ này, việc người ta nhắc tới cái tên Yamal trong cuộc đua Quả bóng Vàng có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trên sân cỏ, có những khoảnh khắc khiến mọi thống kê đều trở nên thừa thãi. Trước Como, mỗi lần Yamal chạm bóng chính là một khoảnh khắc như thế - khoảnh khắc khiến người ta không muốn chớp mắt, bởi biết đâu giây tiếp theo sẽ là một điều kỳ diệu mới.

Và khi thứ bóng đá ấy vẫn còn tồn tại, người hâm mộ sẽ luôn có lý do để tin rằng vẻ đẹp nguyên bản của môn thể thao vua chưa bao giờ mất đi.