Liverpool kiếm số tiền khổng lồ từ bán cầu thủ

  • Thứ ba, 19/8/2025 11:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liverpool chi mạnh tay nhưng vẫn thu về số tiền lớn nhờ bán cầu thủ trong mùa hè này.

Liverpool thu về số tiền lớn khi bán Nunez. Ảnh: Reuters.

Liverpool vượt qua mốc 200 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trong mùa hè 2025, sau khi tài năng trẻ Ben Doak hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đến Bournemouth. Cầu thủ 19 tuổi ký hợp đồng năm năm với đội bóng mới, mang về 25 triệu bảng phí chuyển nhượng cho Liverpool.

Doak được Liverpool chiêu mộ từ Celtic vào năm 2022 với mức giá chỉ 600.000 bảng. Trong hai năm đầu tiên, anh có 10 lần ra sân cho Liverpool và dành cả mùa giải trước thi đấu tại Middlesbrough theo dạng cho mượn, ghi được ba bàn thắng trong 24 trận.

Thương vụ bán Doak đánh dấu một mùa hè bận rộn của Liverpool, khi nhiều cầu thủ như Luis Díaz, Darwin Núñez, Trent Alexander-Arnold, Caoimhin Kelleher và Jarell Quansah cũng rời đội. Số tiền thu được từ những thương vụ này sẽ giúp Liverpool bù đắp phần nào cho khoản chi tiêu chuyển nhượng gần chạm mốc 300 triệu bảng hè này.

Tuy nhiên, con số này có thể còn tăng cao hơn khi Liverpool vẫn đang theo đuổi trung vệ Marc Guéhi của Crystal Palace và tiền đạo Alexander Isak của Newcastle, với tổng chi phí dự kiến lên tới ít nhất 150 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Liverpool dự kiến có thêm nhiều cầu thủ ra đi, với Kostas Tsimikas xem xét chia tay sân Anfield sau sự xuất hiện của Milos Kerkez. Tsimikas đang được liên hệ với Nottingham Forest.

Tiền vệ Harvey Elliott cũng đang đàm phán với Leipzig. CLB Bundesliga xem anh là sự thay thế nếu Xavi Simons chuyển sang Chelsea.

Duy Luân

