Châu Âu 'dậy sóng' vì Kubo

Hàng loạt CLB lớn muốn có sự phục vụ của ngôi sao người Nhật Bản trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Kubo được săn đón.

Theo Fichajes, ngôi sao người Nhật Bản bày tỏ mong muốn rời Real Sociedad và đang được ít nhất 4 câu lạc bộ lớn theo sát gồm Atletico de Madrid, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain và AC Milan.

Real Sociedad được cho là sẵn sàng nhả người, nhưng chỉ khi nhận đủ mức phí khoảng 70 triệu euro. Đây là con số không hề nhỏ, nhưng với tài năng và sự phát triển của Kubo, nhiều đội bóng vẫn sẵn sàng chi mạnh để sở hữu tuyển thủ Nhật Bản.

Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid của HLV Diego Simeone coi Kubo là mảnh ghép quan trọng cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu. Chiến lược gia người Argentina muốn một cầu thủ chạy cánh có thể tạo đột biến, và Kubo, với 8 bàn thắng cùng 7 kiến tạo sau 39 trận mùa trước, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu đó.

Dù vậy, để hoàn tất thương vụ, Atletico nhiều khả năng phải bán bớt một số cái tên như Nahuel Molina hay Conor Gallagher.

Ở Anh, Tottenham cũng đang nhập cuộc mạnh mẽ. Đội bóng của HLV Thomas Frank cần thêm nhân tố sáng tạo để bổ sung sức mạnh tấn công. Lối chơi tốc độ, giàu tính trực diện của Kubo được đánh giá rất phù hợp với Premier League, đặc biệt trong bối cảnh Spurs nuôi tham vọng lớn ở mùa giải 2025/26.

Trong khi đó, PSG dưới thời Luis Enrique cũng coi Kubo là một lựa chọn lý tưởng. Kubo không chỉ mang lại yếu tố chuyên môn mà còn tạo ra giá trị thương mại lớn cho đội bóng thủ đô nước Pháp tại thị trường Nhật Bản.