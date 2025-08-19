VAR gây tranh cãi khi Everton thua sốc

Rạng sáng 19/8, Everton phải nhận thất bại 0-1 trước Leeds United trong trận đấu thuộc vòng 1 Premier League mùa giải 2025/26 tại sân Elland Road.

Trận thua 0-1 trước Leeds United là một khởi đầu đáng thất vọng cho Everton trong mùa giải 2025/26.

Trận đấu được quyết định bởi một quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 84, khi Lukas Nmecha thực hiện thành công từ khoảng cách 11 m để mang về chiến thắng cho đội chủ nhà Leeds. Theo ESPN, quyết định thổi phạt đền của trọng tài khiến Everton giận dữ.

James Tarkowski, đội trưởng Everton, bị cho là đã để bóng chạm tay khi cố gắng ngăn cản cú sút của Stach. Tuy nhiên, cả Tarkowski và HLV David Moyes đều phản đối kịch liệt quyết định này.

Tarkowski lập luận rằng tay anh ở vị trí tự nhiên, gần sát cơ thể, và không cố ý chơi bóng bằng tay. HLV Moyes, trong phát biểu sau trận, gọi đây là “một quyết định tồi tệ” và cho rằng VAR lẽ ra phải hủy bỏ quả phạt đền, vì Tarkowski chỉ đang nghiêng người và tay anh không ở tư thế bất hợp lý.

Bình luận viên Andy Hinchcliffe của Sky Sports cũng nhận xét rằng quyết định này “có vẻ khắc nghiệt”, vì Tarkowski dường như đã cố gắng đưa tay ra sau lưng để tránh bóng. Luật bóng đá hiện hành của IFAB cũng đã điều chỉnh khá nhiều để hạn chế thổi những quả phạt đền nếu bóng chạm tay cầu thủ phòng ngự trong vùng cấm, chính vì thế, quyết định của trọng tài Kavanagh ở trận đấu vừa qua tiếp tục gây tranh cãi.

Trận đấu này cũng chứng kiến màn trình diễn đáng quên của Everton, đội chơi lép vế hoàn toàn trước tân binh Leeds United. Đội bóng vừa trở lại Premier League sau hai năm vắng bóng, thậm chí thể hiện sự áp đảo ngay từ đầu trận. Họ tạo ra nhiều cơ hội và ép sân Everton trong phần lớn thời gian.