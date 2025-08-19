Một Manchester United khác ra đời

Thất bại không làm MU sụp đổ, trái lại mang đến niềm tin rằng cuộc đại phẫu của Amorim đã đi đúng hướng.

Bryan Mbeumo mang tới sự khác biệt cho MU.

Bên ngoài Old Trafford, bức ảnh Alejandro Garnacho bị gạch chéo mặt như một biểu tượng cho sự rạn nứt với ngôi sao trẻ từng được kỳ vọng. Trong cuốn sổ tay ngày thi đấu, cái tên Jadon Sancho bị đẩy xuống tận cùng danh sách 38 cầu thủ, lẻ loi khi là người duy nhất không có số áo.

Rasmus Højlund - trung phong một thời được kỳ vọng - lại bị gạch khỏi đội hình, lời nhắn ngầm rằng anh nên thu xếp hành lý trước khi chợ hè khép lại. Rashford bị gửi sang Barcelona theo dạng cho mượn, Antony giờ chỉ còn là cái bóng lạc lõng.

Hồi ức của sự bế tắc

Tất cả phản ánh một sự thật: Manchester United dưới thời Ruben Amorim chính thức bước vào cuộc đại phẫu. Ông xé bỏ những gì cũ kỹ, chấp nhận tốn 200 triệu bảng để khởi tạo một phiên bản mới. Và dù trận ra quân khép lại bằng thất bại 0-1 trước Arsenal, người ta vẫn thấy một bầu không khí khác hẳn: MU có thể thua, nhưng không còn tẻ nhạt.

Mùa trước, Man United ghi vỏn vẹn 32 bàn sau 27 trận Premier League. Chỉ có bốn đội kém hơn, và ba trong số đó đã rớt hạng. Đáng xấu hổ hơn, họ sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thấp thứ hai giải, ngay cả ở những tình huống gọi là “cơ hội mười mươi”. Old Trafford từng biến thành nghĩa địa chôn vùi cảm hứng tấn công, nơi mỗi trận đấu là một màn tra tấn niềm tin người hâm mộ.

Vì thế, cảm giác được sống lại với bóng đá tốc độ, mạo hiểm và đầy tính giải trí trong trận đấu vừa rồi chẳng khác nào một cơn mưa rào tưới mát cho mảnh đất khô cằn. MU thua, nhưng họ mang đến năng lượng mà chính khán giả đã khát khao từ lâu.

Matheus Cunha và Bryan Mbeumo chính là điểm nhấn. Hai tân binh trị giá tổng cộng 130 triệu bảng không chỉ đá bóng, họ thổi bùng lửa nhiệt trong khán đài.

Mbeumo như một mũi khoan bên hành lang phải. Anh hoàn thành 100% các pha đi bóng trong 13 lần bứt tốc ở hiệp một, tung ra bốn quả tạt, hai cú sút và tạo ra một cơ hội mười mươi. Dù không ghi bàn, sự hiện diện của Mbeumo khiến Riccardo Calafiori bên phía Arsenal nhiều lúc trở tay không kịp.

Cunha là làn gió mới trong lối chơi MU.

Cunha thì đa năng hơn. Anh có thể lùi sâu như một “số 9 ảo”, có thể dạt biên, có thể kéo giãn tuyến phòng ngự. Cựu sao Wolves còn mang tới những pha rê dắt qua người đậm chất ngẫu hứng Nam Mỹ.

Chín cú sút của Cunha và Mbeumo cộng lại bằng toàn bộ Arsenal trong suốt 96 phút. Đúng, MU vẫn trắng tay, nhưng bức tranh tổng thể đã khác hẳn: Old Trafford lại có những khoảnh khắc khiến người ta phải đứng bật dậy.

Những con số chưa đẹp, nhưng cảm xúc thì có

Thống kê không hoàn toàn ưu ái họ. Cunha là cầu thủ chạm bóng ít nhất trong số những người đá trọn 90 phút (35 lần) và thua nhiều pha tranh chấp nhất (12 lần). Nhưng bóng đá không chỉ được đo bằng con số. Với các CĐV, “bài kiểm tra bằng mắt” quan trọng không kém. Và trong 96 phút ấy, người ta thấy được thứ MU đã đánh mất: niềm hứng khởi.

Bruno Fernandes - đội trưởng MU - đã nói đúng: “Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, họ luôn ở đúng vị trí. Đây là màn ra mắt tốt, nhưng chắc chắn họ sẽ còn bùng nổ hơn”..

Amorim từng nói hồi tháng 5: “Sau mùa giải thảm họa này, tôi muốn nhắn rằng những ngày tươi đẹp sẽ đến”. Thật dễ để coi đó là lời hứa hão. Nhưng khi nhìn vào cách MU nhập cuộc trước Arsenal, khi chứng kiến hai tân binh chạy không biết mệt, khi nghe khán giả rời sân trong sự hào hứng thay vì chán chường, lời hứa ấy lại có cơ sở.

Dĩ nhiên, những tín hiệu tích cực không thể mãi thay thế cho kết quả. Niềm tin cần được nuôi bằng chiến thắng. Nhưng trong một ngày MU thất bại, người hâm mộ lại tìm thấy lý do để tin rằng Amorim đang đi đúng con đường.

MU giờ bắt đầu thay đổi.

Mbeumo mang đến tốc độ, sự tinh tế và cảm giác “có thể tạo ra điều gì đó” bất cứ lúc nào. Cunha đem lại sức mạnh, sự đa năng và khát vọng lao về phía trước. Sesko còn quá sớm để đánh giá, nhưng chỉ riêng việc Man United hiện tại có những cái tên khiến khán giả chờ đợi đã là một sự thay đổi lớn.

Amorim nói: “Điều quan trọng nhất là chúng tôi không còn tẻ nhạt”. Và đúng vậy, Old Trafford đã có thứ cảm xúc bị đánh mất quá lâu. MU có thể thua, nhưng họ không còn khiến khán giả buồn ngủ.

Thất bại trước Arsenal không thể phủ nhận, nhưng đó là thất bại mang đến hy vọng. Một Manchester United khác đã xuất hiện - sống động hơn, gợi mở hơn, và đủ để người hâm mộ tin rằng, lần này, “ngày mai tươi đẹp” thực sự có thể đến.