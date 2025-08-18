Amorim bị châm biếm bắt chước phong cách Arteta và Ten Hag

Fan châm biếm rằng “ông ấy đang học bài từ Mikel Arteta” và có phong cách của Erik ten Hag sau khi Ruben Amorim có tuyên bố táo bạo về thất bại 0-1 của MU trước Arsenal tại vòng 1 Premier League.

HLV Amorim phát biểu hùng hồn sau thất bại

Tối 17/8, "Quỷ đỏ" gục ngã 0-1 tại Old Trafford bởi cú đánh đầu của Riccardo Calafiori ở phút 13. Những tân binh như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha hoàn toàn không tạo được dấu ấn trước hàng thủ "Pháo thủ". Trong khi đó, thủ môn Altay Bayindir bị huyền thoại MU, Roy Keane chỉ trích gay gắt vì sai lầm trong tình huống phòng ngự dẫn tới bàn thua.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ sửng sốt là sau trận, Amorim vẫn khẳng định quan điểm tích cực về màn trình diễn của MU. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, tung ra 22 cú sút so với chỉ 9 của Arsenal. Dựa vào đó, Amorim tuyên bố rằng MU mới là đội chơi hay hơn - trước khi nhấn mạnh các học trò của ông “có thể thắng bất kỳ trận đấu nào”.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hùng hồn nói: “Chúng tôi chứng minh hôm nay rằng mình có thể thắng bất kỳ trận đấu nào ở Premier League, đặc biệt là trước một đội mạnh như Arsenal".

"Chúng tôi mới là đội chơi hay hơn. Cảm nhận của chúng tôi là thể hiện vượt trội. Kết cục thì thua, nhưng tôi thực sự tự hào về nỗ lực của họ và đó mới là điều quan trọng để tiến về phía trước. Chúng tôi quyết liệt hơn năm ngoái, chạy nhiều hơn, dũng cảm hơn. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng tôi không hề nhàm chán”, Amorim nhấn mạnh.

Thế nhưng, phát biểu này lập tức khiến các CĐV bật cười, ví Amorim như bản sao của HLV Arteta. Năm ngoái, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng tuyên bố Arsenal là “đội bóng hay nhất” ở Champions League, dù đã thua PSG trong trận bán kết và nhìn đối thủ lên ngôi vô địch.

The Sun đưa một loạt bình luận của CĐV sau trận đấu. Một fan mỉa mai: “Ông ấy học bài từ Mikel Arteta rồi”. Người khác châm biếm: “Thua trận thì chứng minh thắng mọi trận đấu kiểu gì?” Có người nhận xét: “Đúng kiểu phát biểu của Erik ten Hag”. Một fan khác kết luận: “Đội hay hơn mà vẫn thua à?”.