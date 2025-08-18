Amorim lập kỷ lục buồn khi MU thua Arsenal

Tối 17/8 (giờ Hà Nội), HLV Ruben Amorim tiếp tục trải qua những ngày tháng khó khăn khi MU thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Arsenal ở trận mở màn Premier League 2025/26.

Amorim chạm mốc 15 trận thua chỉ sau 28 trận ở Premier League.

Thất bại khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha chạm cột mốc 15 trận thua chỉ sau 28 lần cầm quân. Amorim trở thành HLV thua 15 trận nhanh nhất Premier League với một đội bóng không phải tân binh, kể từ trường hợp của Paul Hart ở Portsmouth năm 2009.

Từ khi thay thế Erik ten Hag hồi tháng 11, Amorim chưa thể xoay chuyển tình thế. MU kết thúc mùa trước trước ở vị trí thứ 15 cùng trận thua Tottenham 0-1 trong chung kết Europa League tại Bilbao.

Ngoài sân cỏ, HLV 39 tuổi còn đối mặt với hàng loạt rắc rối. Mâu thuẫn với Marcus Rashford khiến ngôi sao người Anh bị đẩy đi cho mượn ở Aston Villa và Barcelona, trong khi Alejandro Garnacho cũng đang chuẩn bị rời Old Trafford với Chelsea là bến đỗ mơ ước.

Bất chấp kỳ chuyển nhượng hè rầm rộ, màn chào sân mùa giải mới của MU diễn ra không như kỳ vọng. Amorim gây bất ngờ khi gạt Andre Onana, trao suất bắt chính cho Altay Bayindir. Quyết định ấy trở thành bước ngoặt. Thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ phán đoán sai pha bóng bổng, tạo điều kiện cho Riccardo Calafiori dễ dàng ghi bàn quyết định cho Arsenal.

Dù các tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo thi đấu xông xáo, "Quỷ đỏ" vẫn phung phí nhiều cơ hội và bất lực trong việc tìm bàn gỡ hòa. Thất bại 0-1 trước Arsenal ở Old Trafford không chỉ phơi bày điểm yếu của MU mà còn đặt Amorim vào tình thế ngày càng ngột ngạt hơn trên băng ghế huấn luyện.