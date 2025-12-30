Cherki là món hời lớn nhất của Premier League mùa này

Chỉ với 36 triệu euro, Manchester City mua về không chỉ một cầu thủ tấn công chất lượng, mà là một tài năng có khả năng thay đổi nhịp điệu cả trận đấu.

Rayan Cherki đang thích nghi tốt với Man City.

Những gì Rayan Cherki thể hiện đang khiến khái niệm “bản hợp đồng thành công” trở nên quá khiêm tốn.

Cherki thích nghi nhanh với Ngoại hạng Anh

Ở Premier League, nơi mọi thứ đều bị soi dưới kính hiển vi, rất hiếm cầu thủ tạo được sự đồng thuận tuyệt đối chỉ sau nửa mùa giải. Nhưng Cherki đang làm được điều đó.

Bàn thắng cùng pha kiến tạo trên sân Nottingham Forest hôm 27/12 không chỉ mang về ba điểm cho Manchester City, mà còn là lời khẳng định rõ ràng: Cherki đang là bản hợp đồng hay nhất của mùa giải.

Không cần thời gian dài thích nghi, không cần những lời bào chữa quen thuộc về “nhịp độ Premier League”. Cherki bước vào giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới với sự tự tin hiếm thấy.

Mới 22 tuổi, nhưng cầu thủ người Pháp chơi bóng như thể đã quen với áp lực này từ rất lâu. Sáu tháng dưới tay Pep Guardiola đủ để anh bộc lộ phẩm chất của một tài năng mang tính thế hệ.

Rayan Cherki vừa ghi bàn trong trận Man City thắng Forest.

Trận thắng Nottingham Forest là ví dụ tiêu biểu. Cherki vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, trực tiếp quyết định kết cục trận đấu. Guardiola sau đó nói rằng có lúc ông muốn quát, có lúc lại muốn ôm cậu học trò.

Đó là cảm giác quen thuộc với những HLV từng làm việc cùng các thiên tài: vừa khó kiểm soát, vừa không thể kìm hãm.

Điều khiến Cherki đặc biệt không chỉ nằm ở con số. 5 bàn thắng, 8 kiến tạo sau 19 trận là những thống kê rất đẹp, nhưng chưa phản ánh hết ảnh hưởng của anh.

Giá trị của Cherki

Cherki mang đến cho Man City một dạng sáng tạo khác. Anh chơi bóng bằng bản năng, bằng cảm giác đường phố, nhưng không tách rời cấu trúc. Những pha xoay người, xử lý trong không gian hẹp, những cú sút từ ngoài vòng cấm hay các đường chuyền ngược tuyến đều khiến hệ thống của CLB trở nên khó lường hơn.

Khi Man City bế tắc, Cherki thường là người tạo ra khoảnh khắc khác biệt.

Cherki cũng là mẫu cầu thủ hiếm hoi không bị giới hạn bởi chân thuận. Anh có thể dứt điểm, chuyền bóng và xử lý bằng cả hai chân với độ tự tin tương đương.

Sự linh hoạt ấy giúp Guardiola có thêm một quân bài chiến thuật, đặc biệt trong những trận đấu cần phá vỡ khối phòng ngự thấp. Khi Man City bế tắc, Cherki thường là người tạo ra khoảnh khắc khác biệt.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng lạm phát, mức phí 36 triệu euro cho Cherki giờ đây trông giống như một món hời khó tin. Anh đang là cầu thủ kiến tạo hàng đầu Premier League, ngang bằng Bruno Fernandes, và chỉ xếp sau Erling Haaland cùng Phil Foden về số bàn thắng tại Man City. Nhưng quan trọng hơn, anh mang lại cảm giác rằng mỗi lần chạm bóng đều có thể dẫn tới điều gì đó đặc biệt.

Thực tế, những phẩm chất này không phải bỗng dưng xuất hiện. Cherki từng được coi là “thần đồng” từ rất sớm trong màu áo Olympique Lyonnais. Anh ra mắt đội một khi mới 16 tuổi, được so sánh với những ngôi sao sáng tạo hàng đầu của bóng đá Pháp.

Vấn đề trước đây không phải tài năng, mà là môi trường. Ở Manchester City, Cherki tìm thấy cấu trúc, đối tác và một HLV sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt của anh.

Cựu tuyển thủ Pháp Gaël Clichy từng nói rằng Cherki có thể khiến HLV bực bội, nhưng đó là cái giá phải trả khi làm việc với một cầu thủ có khả năng làm những điều người khác không thể. Guardiola hiểu điều đó hơn ai hết. Ông cho Cherki tự do trong khuôn khổ, và phần thưởng là một City giàu cảm hứng hơn.

Cherki vẫn cần hoàn thiện, đặc biệt là khả năng chơi không bóng. Nhưng ở thời điểm này, anh đã đủ để thay đổi cục diện trận đấu. Manchester City không chỉ mua được một cầu thủ giỏi. Họ đang sở hữu một viên kim cương thô, mà ngay cả khi chưa được mài giũa hoàn toàn, cũng đã đủ sức định đoạt cả mùa giải.