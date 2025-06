Rayan Cherki: 'Tôi muốn huỷ diệt MU'

Manchester City không thiếu tài năng. Nhưng sau một thập kỷ đầy danh hiệu, Pep Guardiola dường như không chỉ tìm kiếm sự ổn định - ông tìm kiếm đột biến.

Và trong hè 2025, cái tên được chọn để tạo ra “hỗn loạn sáng tạo” ở Etihad là Rayan Cherki - một nghệ sĩ đường phố hóa thân thành cầu thủ, một tài năng bị hoài nghi đang cất tiếng nói đầu tiên trong màu áo Man City.

Và Cherki không nói nhỏ. Anh gầm lên. “Tôi là người Lyon. Và tôi đang chờ trận gặp Man United... để huỷ diệt họ”, Cherki tuyên bố. Không phải kiểu phát biểu mà Guardiola thường khuyến khích. Nhưng có lẽ, đó là lý do ông chọn Cherki.

Pep Guardiola từng ám ảnh bởi sự kiểm soát. Nhưng cũng chính ông là người biết cách tạo đất diễn cho những cầu thủ “ngỗ ngược” nhất: từ Ronaldinho, Lionel Messi đến Zlatan Ibrahimovic (dù không thành công), hay Jack Grealish. Với Cherki, Pep có trong tay một viên ngọc thô đầy tiềm năng - nhưng cũng là quả bom cảm xúc.

Ở tuổi 21, Cherki là một trong những cầu thủ kỹ thuật nhất châu Âu. Hai chân như một, rê bóng như nhảy múa, và đang dần hoàn thiện khả năng ra quyết định - điều từng khiến anh bị gạt khỏi radar của nhiều ông lớn.

Mùa trước, anh ghi 12 bàn, 20 kiến tạo cho Lyon - dẫn đầu châu Âu về số cơ hội tạo ra tính theo phút thi đấu. Một con số khủng khiếp cho một cầu thủ từng bị xem là “tài năng mạng xã hội”.

Pep đã không cần nhiều lời để thuyết phục Cherki. Chỉ một cuộc trò chuyện. “Khi có bóng, cậu được tự do,” là thông điệp nhà cầm quân người Tây Ban Nha gửi đến anh. Và với Cherki, đó là tất cả.

Kevin De Bruyne rời Manchester City sau 10 năm huy hoàng. Và dĩ nhiên, sẽ không ai thay thế được anh. Nhưng Cherki không đến để trở thành phiên bản nào đó của De Bruyne - mà để viết một chương hoàn toàn khác.

“Tôi không phải De Bruyne. Anh ấy là huyền thoại. Tôi đến để viết nên câu chuyện của riêng mình”, Cherki chia sẻ.

Và có lẽ, chính cái ngạo nghễ ấy là thứ khiến Pep xiêu lòng.

Trong một hệ thống khắt khe như Man City, nơi vị trí và kỷ luật chiến thuật là tối thượng, việc Pep trao cho Cherki vai trò “tự do khi có bóng” cho thấy ông đang thay đổi - hoặc đang đặt cược. Nhưng Man City không chỉ cần những người thợ. Họ cần nghệ sĩ. Và những nghệ sĩ lớn luôn có chút... điên.

Nếu có điều gì khiến các CĐV Man City thấy thú vị hơn màn trình diễn kỹ thuật của Cherki, thì đó chính là… sự thù hằn của anh với Man United.

Là người gốc Lyon, Cherki từng bị loại bởi MU ở Europa League mùa trước sau khi đã ghi bàn ở cả hai lượt trận. Màn ăn mừng phản cảm của anh tại Old Trafford - túm lấy vùng nhạy cảm và hướng về khán đài - gây bão mạng. Nhưng với Cherki, đó là cách trả đũa.

“Tôi không thích việc MU loại Lyon. Giờ tôi ở Man City. Và tôi chờ ngày gặp lại họ… để hủy diệt họ”, cựu cầu thủ Lyon tuyên bố.

Không phải cầu thủ nào cũng dám nói vậy. Nhưng bóng đá cần nhân vật như thế - những người mang trong mình máu lửa của đối đầu, thứ gia vị khiến trận derby thành Manchester bớt công thức và nhiều cảm xúc hơn.

Giữa một Man City trơn tru, Cherki như một nét vẽ nguệch ngoạc, hoang dại nhưng đầy tiềm năng. Anh có thể là thương vụ mạo hiểm nhất mùa hè. Nhưng nếu phát huy hết khả năng, đây sẽ là quả bom có thể thay đổi mọi thế cờ - ở Premier League, tại Club World Cup, và trong cả cuộc đua Quả bóng vàng.

Và Pep Guardiola, người từng làm điều đó với Messi, có lẽ đang chuẩn bị cho một kiệt tác mới. Một thiên tài đầy rủi ro - nhưng cũng đầy phần thưởng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.