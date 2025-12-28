Quyết định gây phẫn nộ giúp Man City thắng trận

Tối 27/12, Manchester City giành trọn 3 điểm đầy may mắn khi thắng Nottingham Forest 2-1 tại vòng 18 Premier League nhờ bàn thắng muộn ở phút 83 của Rayan Cherki.

Morgan Gibbs-White dường như bị phạm lỗi ở bàn quyết định của Man City.

Tuy nhiên, chiến thắng này bị phủ bóng bởi những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài, khiến HLV Sean Dyche của Forest phẫn nộ công khai chỉ trích. Phát biểu sau trận trên TNT Sports, ông Dyche không kìm nén được sự bức xúc: "Ai cũng thấy rõ, có rất nhiều người ở đây, có camera truyền hình, mọi người đều thấy màn trình diễn hoàn toàn không đạt chuẩn của trọng tài hôm nay".

Đầu tiên, HLV Forest cho biết trung vệ Ruben Dias của Man City lẽ ra phải bị truất quyền thi đấu, sau khi đá bóng đi trong tình huống cầu thủ này đã ngã xuống sân. Theo HLV Dyche, bộ quy tắc ứng xử mới của Premier League từ mùa trước truất quyền thi đấu của nhiều cầu thủ vì hành vi chậm trễ đưa bóng nhập cuộc.

Hành động của Dias đáng lẽ phải bị phạt thẻ vàng thứ hai (trước đó cầu thủ này nhận một thẻ), nhưng trọng tài không hề rút thẻ. HLV Dyche cũng đặc biệt chỉ trích tình huống dẫn đến bàn thắng của Cherki.

Ông cho rằng trước khi Cherki dứt điểm, hậu vệ Nico O'Reilly của Man City gần như vật ngã Morgan Gibbs-White trong vùng cấm. HLV Dyche mô tả: "Morgan Gibbs-White bị đẩy ngã xuống đất. Sau đó, cậu ấy cố gắng đứng dậy để chắn bóng, nhưng bóng đi xuyên qua và vào lưới. Đó là pha phạm lỗi rõ ràng".

Theo The Times, HLV Dyche có lý khi tức giận bởi ống kính truyền hình quay chậm cho thấy O'Reilly có tác động khá rõ với Gibbs-White trong vùng cấm, nhưng không hiểu sao VAR và trọng tài không xem xét.

