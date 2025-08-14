Vừa đến vài tháng, Cherki đã được áo số 10 Man City

Rayan Cherki sẽ chuyển sang áo số 10, số áo vừa bị bỏ trống sau khi Jack Grealish chuyển đến Everton theo dạng cho mượn một mùa.

Trang chủ Man City khoe số 10 mới của CLB

Tiền vệ tấn công người Pháp gia nhập Man City từ Lyon trước thềm FIFA Club World Cup 2025 theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Tại giải đấu ở Mỹ, anh mang áo số 29, ra mắt trong chiến thắng 2-0 trước Wydad AC, rồi ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB trong trận thắng 6-0 trước Al Ain.

Trước đây, khi mới 16 tuổi và được đôn lên đội một Lyon vào tháng 10/2019, Cherki mang số 18 và giữ số áo này suốt 185 lần ra sân cho đội bóng nước Pháp. Theo Man City, số 10 mới trao cho Cherki phản ánh vai trò và phẩm chất của anh trong vai trò nhạc trưởng. Đây chính là con số vốn gắn liền với những cầu thủ sáng tạo bậc nhất trong lịch sử bóng đá.

Tại Manchester City, số áo này từng thuộc về nhiều ngôi sao lớn, trong đó có Sergio Aguero - chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB - người đổi từ áo số 16 sang số 10 trong sáu mùa giải cuối tại Etihad. Ngoài ra, Edin Dzeko, Shaun Goater và Asa Hartford cũng là những huyền thoại của Man City từng gắn bó với số áo này.

De Bruyne là huyền thoại gần nhất của Man City khoác áo số 10.

Sau khi huyền thoại Kevin De Bruyne rời đội vào mùa hè, Rayan Cherki sẽ phải gánh vác một khoảng trống lớn tại Manchester City. Tuy nhiên, anh khẳng định sẵn sàng đối mặt thử thách và hy vọng sẽ hoàn thiện bản thân dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola.

“Đây là một giấc mơ với tôi”, Cherki chia sẻ hồi tháng 6, ngay sau khi thương vụ chuyển đến Man City chính thức được xác nhận. “Thực lòng mà nói, được gia nhập một CLB như Man City và có cơ hội thực hiện bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp tại đây là điều rất đặc biệt".

“Tôi đã làm việc chăm chỉ vì điều này suốt cả đời. Tôi yêu môn thể thao này và nóng lòng được phát triển hơn nữa ở Manchester, dưới sự dẫn dắt của Pep và đội ngũ huấn luyện của ông ấy“.

Người hâm mộ Man City có thể sẽ lần đầu chứng kiến Cherki ra sân với số áo 10 mới nếu anh được trao cơ hội ra mắt Premier League trong trận mở màn mùa giải 2025/26, khi đội làm khách trước Wolverhampton Wanderers vào cuối tuần.