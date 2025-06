Man City có người thay De Bruyne

Manchester City đạt thỏa thuận với Lyon về việc chiêu mộ tiền vệ trẻ Rayan Cherki trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Rayan Cherki chơi linh hoạt, được đánh giá đủ sức thay thế Kevin De Bruyne.

Theo The Athletic, Manchester City đạt thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng khoảng 40 triệu euro, và Cherki đồng ý ký hợp đồng đến năm 2030. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen quộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.

Cherki dự kiến góp mặt trong đội hình của Man City tham dự FIFA Club World Cup 2025 diễn ra tại Mỹ vào giữa tháng này. Man City sẽ gặp Wydad AC vào ngày 18/6, sau đó là các trận đấu với Al Ain (23/6) và Juventus (27/6).

Trong mùa 2024/25, Cherki đạt thành tích tấn công ấn tượng nhất sự nghiệp, ghi 12 bàn thắng và có thêm 20 pha kiến tạo. Anh cũng có bàn thắng trong cả hai lượt trận khi Lyon thua MU 6-7 ở bán kết Europa League. Cherki được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của Europa League và lần đầu được gọi lên đội tuyển Pháp ở đợt tập trung tháng 6.

Anh ra mắt đội tuyển Pháp trong trận bán kết Nations League gặp Tây Ban Nha và ghi bàn, trước khi đá chính trong trận thắng Đức ở trận tranh hạng ba.

"The Citizens" hoàn tất ba thương vụ hơn 120 triệu euro gồm Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri và Rayan Cherki. Đội chủ sân Etihad muốn sở hữu lực lượng mạnh nhất cho giải đấu tại Mỹ sắp tới.

Sau các loạt trận ở UEFA Nations League, nhiều khả năng Man City công bố các thương vụ trên. Để dọn đường cho các tân binh, Jack Grealish và James McAtee có thể rời đi.