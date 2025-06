Bến đỗ bất ngờ cho Jack Grealish

Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh rất quan tâm đến Grealish khi cựu sao Aston Villa không còn nằm trong kế hoạch của HLV Pep Guardiola tại Etihad. Cầu thủ trị giá 100 triệu bảng thậm chí còn bị gạch tên khỏi danh sách tham dự FIFA Club World Cup 2025 của Man City, dấu hiệu cho thấy anh hết cơ hội dưới thời Pep.

HLV Eddie Howe sẵn sàng xúc tiến thương vụ nếu Man City đồng ý để Grealish ra đi theo dạng cho mượn. Newcastle càng có lý do để hành động nếu trong hè này có đội bóng hỏi mua Anthony Gordon.

Dù vậy, Man City có thể buộc phải "tài trợ một phần" thương vụ này bằng cách chi trả phần lương để Grealish có bến đỗ mới. Đội chủ sân Etihad sẵn sàng chịu lỗ 60 triệu bảng, gần bằng 2/3 khoản đầu tư kỷ lục dành cho Grealish, để giải phóng anh khỏi đội hình.

Mùa giải 2024/25, Grealish chỉ ghi đúng 1 bàn và có 1 kiến tạo tại Premier League. Anh bị Pep loại khỏi kế hoạch dài hạn và không còn đường quay lại. Trước Grealish, Kevin De Bruyne cũng từng trải qua tình cảnh bị Pep gạt khỏi đội hình chính, trong khi Kyle Walker và John Stones nhiều khả năng cũng sắp rời Etihad.

Trong khi đó, Man City ráo riết làm mới đội hình. Họ chiêu mộ thành công Tijjani Reijnders từ AC Milan với giá 46,2 triệu bảng, chuẩn bị hoàn tất thương vụ Rayan Cherki từ Lyon với giá 30 triệu bảng và sắp chốt thêm thương vụ Rayan Aït-Nouri từ Wolves giá 34 triệu bảng.

