Khó hiểu với Alaba

Sự nghiệp của David Alaba đang bị chấn thương xé đôi: anh vẫn là thủ lĩnh vững vàng của tuyển Áo, nhưng ở Real Madrid chỉ hiện diện trong trạng thái chắp vá và mong manh.

Gần hai năm đã trôi qua kể từ ngày David Alaba đổ gục xuống sân Bernabeu trong trận gặp Villarreal, thời điểm anh phải lên bàn mổ vì đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái. Khi đó, Real Madrid mất cùng lúc hai trung vệ trụ cột, bởi Eder Militao cũng dính chấn thương tương tự trước đó.

Nhưng khác với Militao, hành trình trở lại của Alaba kéo dài hơn, nặng nề hơn và đến giờ vẫn chưa có hồi kết rõ ràng.

Alaba đã phẫu thuật, rồi lại phẫu thuật. Một ca “dọn dẹp” đầu gối nữa diễn ra trong quá trình hồi phục, cho thấy cơ thể anh không phản ứng như kỳ vọng.

Hệ quả là cả mùa giải 2025/26, Alaba mới chỉ có vỏn vẹn 143 phút thi đấu cho Real Madrid. Con số ấy quá nhỏ so với đẳng cấp và vị thế của một cầu thủ từng là trụ cột ở Bayern Munich, từng mang về Champions League, La Liga và hàng loạt danh hiệu lớn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Alaba gần như “biến mất” ở Madrid.

Điều trớ trêu nằm ở chỗ, trong khi Alaba gần như “biến mất” ở Madrid, anh lại tìm thấy nhịp sống bóng đá ở đội tuyển quốc gia. Với tuyển Áo, Alaba chơi 301 phút, gấp hơn hai lần quãng thời gian anh hiện diện trong màu áo trắng.

Cựu sao Bayern Munich đá chính hầu hết trận, mang băng đội trưởng, chỉ huy hàng thủ và là trung tâm tinh thần của tập thể do Ralf Rangnick dẫn dắt. Với Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo, Alaba không phải là dấu hỏi, mà là điểm tựa.

Sự đối lập ấy phơi bày một thực tế khó tránh: Real Madrid hiện không thể trông chờ vào Alaba. Không phải vì chuyên môn, mà vì thể trạng.

Kể từ khi Xabi Alonso tiếp quản đội bóng, Alaba mới chỉ ra sân đúng bốn trận. Hai lần trong số đó chỉ là vài phút cuối, mang tính “chữa cháy”. Một trận đá trọn vẹn ở Champions League, rồi lại rời sân ở giờ nghỉ vì chấn thương bắp chân. Từ giữa tháng 10, anh hoàn toàn vắng bóng.

Alaba đánh mất chính mình.

Một Alaba sung sức từng là mắt xích chiến thuật quan trọng dưới thời Carlo Ancelotti. Anh chơi trung vệ lệch trái, thoát pressing tốt, phát động từ tuyến dưới và mang đến sự cân bằng cho hàng thủ.

Với Xabi Alonso, giá trị ấy vẫn còn nguyên về mặt lý thuyết. Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành bằng ký ức. Nó cần cơ thể khỏe mạnh, nhịp thi đấu đều đặn và sự tin cậy tuyệt đối.

Bước sang năm 2026, Alaba đối diện thêm một thực tế khác: hợp đồng với Real Madrid sẽ hết hạn vào cuối tháng 6. Anh nhiều khả năng rời Bernabeu sau 5 mùa giải, với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ nhưng một đoạn kết không trọn vẹn.

Những gì còn lại với Alaba lúc này không phải là việc chứng minh giá trị ở Madrid, mà là giữ cho cơ thể đủ ổn định để bước vào World Cup cùng tuyển Áo.

Với Alaba, đội tuyển quốc gia đang là “ốc đảo” hiếm hoi sau hai năm đầy thử thách. Ở đó, anh vẫn là thủ lĩnh, vẫn được tin tưởng và vẫn được chơi bóng theo cách quen thuộc.

Còn tại Real Madrid, câu chuyện của anh chuyển từ trung tâm chiến thuật sang dấu hỏi lớn về thể lực và thời gian. Và trong bóng đá đỉnh cao, thời gian hiếm khi chờ đợi một ai.