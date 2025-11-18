Real tống khứ 'cục nợ' Alaba

David Alaba sẽ rời Bernabeu sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Alaba trở thành gánh nặng của Real.

Theo AS, Real Madrid sẽ không gia hạn hợp đồng và để David Alaba rời đi vào hè năm sau dưới dạng tự do. Đích đến của ngôi sao người Áo nhiều khả năng là Saudi Arabia. Một số tên tuổi lớn của Saudi Pro League sẵn sàng trải thảm đỏ để đón cựu sao Bayern Munich.

Alaba sẽ rời Bernabeu với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm 2 chức vô địch La Liga, 2 Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup,...

Quyết định này sẽ giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giảm đáng kể gánh nặng tài chính, bởi Alaba nhận mức lương 22,5 triệu euro/năm cho mùa 2025/26, tương đương khoảng 432.692 euro/tuần. Con số này xếp anh ở vị trí thứ ba trong danh sách những cầu thủ được trả lương cao nhất La Liga, chỉ sau Kylian Mbappe (31,25 triệu euro) và một số ngôi sao khác như Robert Lewandowski hay Frenkie de Jong.

So sánh với Valencia, đội bóng đang vật lộn với khó khăn tài chính, tổng quỹ lương toàn đội hình của họ chỉ khoảng 45,34 triệu euro cho mùa 2025/26. Nghĩa là mức lương của riêng Alaba chiếm gần 50% ngân sách lương của "Los Che", một con số gây sốc.

Tuy nhiên, những gì Alaba mang lại cho Real Madrid lại không tương xứng. Trong hai mùa gần nhất (2023/24 và 2024/25), hậu vệ 33 tuổi này chỉ ra sân vỏn vẹn 24 trận tại La Liga.

Từ mùa 2023/24 đến nay, cầu thủ người Áo liên tục nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng chéo, đau cơ khép và mới nhất là vết đau ở bắp chân khiến anh vắng mặt 18 ngày.