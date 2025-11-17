Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU muốn nổ 'bom tấn' từ Real Madrid

  • Thứ hai, 17/11/2025 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU được cho là theo đuổi mục tiêu chuyển nhượng cực kỳ táo bạo, đủ sức thay đổi ngay lập tức cục diện tuyến giữa dưới thời HLV Ruben Amorim.

MU bất ngờ quan tâm Tchouameni.

Theo nguồn tin từ Defensa Central, "Quỷ đỏ" đưa Aurelien Tchouameni của Real Madrid vào danh sách ưu tiên số một. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đình đám nhất của MU trong nhiều năm qua.

Hè 2025, MU chi 215,3 triệu bảng để đưa về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Diego Leon và Senne Lammens. Dù vậy, họ thiếu một mỏ neo đẳng cấp ở tuyến giữa. MU từng nhắm Carlos Baleba của Brighton, nhưng bị hét giá 100 triệu bảng nên thương vụ nhanh chóng sụp đổ. Đội bóng thành Manchester chuyển hướng sang Elliot Anderson và Adam Wharton, nhưng thương vụ chưa đạt tiến triển.

Giờ đây, MU muốn giải bài toán lớn hơn là tìm người kế thừa Casemiro. Tiền vệ người Brazil tưởng như chắc chắn rời Old Trafford, nhưng phong độ ổn định thời gian gần đây khiến MU muốn giữ anh ở lại. Dù vậy, họ kỳ vọng đàm phán lại mức lương từ 350.000 bảng/tuần xuống còn khoảng 130.000 bảng/tuần, con số gần như chắc chắn bị Casemiro từ chối. Điều đó mở ra khả năng anh ra đi sớm hơn dự kiến.

Đó là lý do Tchouameni trở thành mục tiêu then chốt. Tuy nhiên, đây là thương vụ cực khó. Real Madrid không có ý định bán trụ cột, đặc biệt khi tiền vệ người Pháp đang trở thành đầu tàu tuyến giữa dưới thời Xabi Alonso. Tchouameni còn hợp đồng đến năm 2028 và Real muốn gia hạn thêm, đồng thời nâng lương để giữ chân anh lâu dài.

Nguồn tin nhấn mạnh Real chỉ để Tchouameni ra đi nếu chính anh yêu cầu. Còn hiện tại, tất cả các bên đều muốn tiếp tục gắn bó. Tham vọng của MU là rõ ràng, nhưng để lôi kéo một trong những tiền vệ hay nhất La Liga rời Bernabeu là bài toán gần như bất khả thi.

Tân binh MU nhận lời khen từ Alex Ferguson

Huyền thoại Sir Alex Ferguson khen ngợi Senne Lammens sau khởi đầu đầy ấn tượng tại Old Trafford.

25:1476 hôm qua

MU chốt thương vụ chuyển nhượng tiếp theo

MU bước vào giai đoạn chuẩn bị cho một cuộc cải tổ quan trọng ở tuyến giữa, khi HLV Ruben Amorim yêu cầu bổ sung lực lượng trước mùa giải tới.

26:1538 hôm qua

Amorim rơi nước mắt, làm vỡ nát chiếc TV ở MU

Ruben Amorim gây chú ý nhưng giành được sự tôn trọng của các cầu thủ MU bằng cơn giận dữ khiến chiếc TV trong phòng thay đồ vỡ tan.

33:2001 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

MU mua Tchouameni Tchouameni MU Real

    Đọc tiếp

    Nu MC bong da khoe dang cuon hut hinh anh

    Nữ MC bóng đá khoe dáng cuốn hút

    1 giờ trước 20:14 17/11/2025

    0

    Người dẫn chương trình nổi tiếng Eva Murati gây chú ý trong thời gian không tham gia bình luận loạt trận quốc tế tháng 11.

    MU sap mo du an the thao moi hinh anh

    MU sắp mở dự án thể thao mới

    1 giờ trước 20:13 17/11/2025

    0

    Theo tiết lộ của Gianni Petrucci - Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Italy, MU được cho là sẽ mở rộng sang lĩnh vực thể thao khác khi thành lập một đội bóng rổ.

    Tong thong Bo Dao Nha: 'Quoc gia nay biet on Ronaldo' hinh anh

    Tổng thống Bồ Đào Nha: 'Quốc gia này biết ơn Ronaldo'

    1 giờ trước 20:11 17/11/2025

    0

    Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo Rebelo de Sousa, tiếc nuối khi tiền đạo Cristiano Ronaldo vắng mặt trong chiến thắng 9-1 của đội tuyển nước này trước Armenia tại vòng loại World Cup hôm 16/11.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý