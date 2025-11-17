MU muốn nổ 'bom tấn' từ Real Madrid

MU được cho là theo đuổi mục tiêu chuyển nhượng cực kỳ táo bạo, đủ sức thay đổi ngay lập tức cục diện tuyến giữa dưới thời HLV Ruben Amorim.

MU bất ngờ quan tâm Tchouameni.

Theo nguồn tin từ Defensa Central, "Quỷ đỏ" đưa Aurelien Tchouameni của Real Madrid vào danh sách ưu tiên số một. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đình đám nhất của MU trong nhiều năm qua.

Hè 2025, MU chi 215,3 triệu bảng để đưa về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Diego Leon và Senne Lammens. Dù vậy, họ thiếu một mỏ neo đẳng cấp ở tuyến giữa. MU từng nhắm Carlos Baleba của Brighton, nhưng bị hét giá 100 triệu bảng nên thương vụ nhanh chóng sụp đổ. Đội bóng thành Manchester chuyển hướng sang Elliot Anderson và Adam Wharton, nhưng thương vụ chưa đạt tiến triển.

Giờ đây, MU muốn giải bài toán lớn hơn là tìm người kế thừa Casemiro. Tiền vệ người Brazil tưởng như chắc chắn rời Old Trafford, nhưng phong độ ổn định thời gian gần đây khiến MU muốn giữ anh ở lại. Dù vậy, họ kỳ vọng đàm phán lại mức lương từ 350.000 bảng/tuần xuống còn khoảng 130.000 bảng/tuần, con số gần như chắc chắn bị Casemiro từ chối. Điều đó mở ra khả năng anh ra đi sớm hơn dự kiến.

Đó là lý do Tchouameni trở thành mục tiêu then chốt. Tuy nhiên, đây là thương vụ cực khó. Real Madrid không có ý định bán trụ cột, đặc biệt khi tiền vệ người Pháp đang trở thành đầu tàu tuyến giữa dưới thời Xabi Alonso. Tchouameni còn hợp đồng đến năm 2028 và Real muốn gia hạn thêm, đồng thời nâng lương để giữ chân anh lâu dài.

Nguồn tin nhấn mạnh Real chỉ để Tchouameni ra đi nếu chính anh yêu cầu. Còn hiện tại, tất cả các bên đều muốn tiếp tục gắn bó. Tham vọng của MU là rõ ràng, nhưng để lôi kéo một trong những tiền vệ hay nhất La Liga rời Bernabeu là bài toán gần như bất khả thi.