MU chốt thương vụ chuyển nhượng tiếp theo

  • Chủ nhật, 16/11/2025 19:41 (GMT+7)
  • 32 phút trước

MU bước vào giai đoạn chuẩn bị cho một cuộc cải tổ quan trọng ở tuyến giữa, khi HLV Ruben Amorim yêu cầu bổ sung lực lượng trước mùa giải tới.

MU xác định sẽ chiêu mộ một tiền vệ chất lượng.

Theo truyền thông Anh, "Quỷ đỏ" sẽ bổ sung một tiền vệ chất lượng trong hè 2026. MU xác định hai mục tiêu lớn cho kỳ chuyển nhượng hè 2026 nhằm hoàn thiện đội hình theo triết lý của chiến lược gia người Bồ Đào Nha gồm Elliot Anderson của Nottingham Forest và Carlos Baleba của Brighton.

Trong đó, Anderson được xem là mục tiêu số một. Cầu thủ 23 tuổi được đánh giá cao bởi khả năng đảm nhiệm vị trí số 6 lẫn vai trò tiền vệ cơ động, đồng thời có mức phí dễ chịu hơn nhiều so với mức định giá 100 triệu bảng mà Brighton đưa ra cho Baleba.

Anderson đang thăng tiến mạnh mẽ. Việc Newcastle buộc phải bán anh để tuân thủ luật Công bằng Tài chính vô tình giúp Forest hưởng lợi. Ngôi sao người Anh ghi dấu ấn ở Forest khi trung bình mỗi trận có 7,5 lần thắng tranh chấp, 8,4 pha thu hồi bóng, 2,6 cú tắc bóng và hơn 60 đường chuyền.

Phong độ thuyết phục giúp Anderson được triệu tập lên tuyển Anh và đá cặp với Declan Rice trong hành trình hướng tới World Cup 2026, qua đó càng củng cố lý do để MU quyết tâm theo đuổi.

Trái lại, Baleba không còn giữ phong độ như thời điểm được liên hệ hồi hè 2025. Tiền vệ 21 tuổi có thống kê mờ nhạt hơn hẳn với 21 đường chuyền mỗi trận, 3,4 lần thắng tranh chấp và vỏn vẹn một pha tắc bóng.

Mùa hè vừa qua, MU mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens. Nhưng sau khi hàng công được tăng cường, nhiệm vụ tiếp theo là tái thiết khu trung tuyến. Đây là vị trí được Amorim xem là then chốt cho lối chơi mà ông theo đuổi.

Minh Nghi

