Cầu thủ giá 40 triệu euro mơ khoác áo MU

  • Thứ bảy, 15/11/2025 20:12 (GMT+7)
Daniel Munoz - hậu vệ đang lên của Crystal Palace, không ngần ngại gọi MU là giấc mơ trong sự nghiệp.

Munoz coi MU là một trong những bến đỗ trong mơ.

Khi được hỏi về tin đồn chuyển nhượng gần đây, Munoz cho hay: "Mọi thứ tôi nghe thấy ngoài kia, mọi tin đồn về CLB này hay CLB kia, nếu bạn hỏi tôi, chơi cho một trong những CLB đó là giấc mơ của tôi. Dù là Barcelona, PSG, Real Madrid hay MU, tôi luôn nỗ lực từng ngày để một ngày nào đó có thể thu hút sự chú ý của những CLB này".

Tuy vậy, Munoz khẳng định tâm trí anh vẫn hướng về Crystal Palace: "Thực tế là tôi đang tập trung vào CLB, làm tốt công việc của mình tại Palace, và không quan tâm nhiều đến những gì mạng xã hội nói. Tôi không có thông tin nào rằng các CLB đó thực sự quan tâm đến tôi. Ưu tiên của tôi là Palace và đội tuyển quốc gia".

Cầu thủ 29 tuổi gia nhập Palace từ Genk với mức phí 6,8 triệu bảng vào tháng 1/2024 và nhanh chóng khẳng định là một trong những hậu vệ phải hay nhất Premier League hiện nay. Phong độ ấn tượng giúp Munoz được ký hợp đồng mới vào tháng 4, kéo dài đến năm 2028. Anh từng giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất khi Palace đánh bại Man City tại chung kết FA Cup hồi tháng 5.

Đáng chú ý, dù hợp đồng của Munoz vẫn còn tới 2028, Palace sẵn sàng đàm phán nếu nhận được đề nghị hợp lý. CLB thành London định giá Munoz khoảng 40 triệu euro. Đây là cơ hội lớn cho các ông lớn châu Âu muốn sở hữu hậu vệ cánh đang lên này.

Munoz hiện không chỉ là trụ cột tại Palace mà còn là mục tiêu tiềm năng của những đội bóng hàng đầu châu Âu nhờ tài năng và phong độ ổn định ở Premier League.

