Dấu chấm hết cho Onana

MU quyết định bán Andre Onana vào cuối mùa giải, sau khi cầu thủ này hết hợp đồng thi đấu theo dạng cho mượn tại Trabzonspor.

MU đặt niềm tin vào Lammens và tìm cách bán đứt Onana.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thỏa thuận cho mượn của Onana không bao gồm điều khoản mua đứt, đồng nghĩa anh sẽ trở lại Old Trafford vào hè 2026. Tuy nhiên, MU quyết định giữ Senne Lammens làm thủ môn số một và tìm cách để Onana ra đi.

Truyền thông Anh khẳng định MU ưu tiên bán đứt Onana để thu hồi vốn. Với hợp đồng còn hai năm khi trở lại mùa hè tới, tương lai của Onana tại Old Trafford trở nên mờ mịt, và nhiều khả năng anh tiếp tục hành trình tìm bến đỗ mới.

Onana gia nhập "Quỷ đỏ" từ Inter Milan với giá 47,2 triệu bảng vào năm 2023, nhưng những sai lầm liên tiếp khiến thủ môn người Cameroon đánh mất vị trí dưới thời HLV Ruben Amorim. Anh bị loại khỏi đội hình trong 3 trận mở màn Premier League trước khi được cho Trabzonspor mượn đến hết mùa giải.

Cùng thời điểm, MU ký hợp đồng với Lammens từ Royal Antwerp với mức phí 18,1 triệu bảng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thủ môn 23 tuổi nhanh chóng tạo ấn tượng với 5 trận ra sân đầu tiên, củng cố vị trí số một trong khung gỗ.

Trong khi đó, Onana phần nào chứng tỏ giá trị ở Thổ Nhĩ Kỳ với những màn trình diễn khá chất lượng. Anh thậm chí còn có cho riêng mình 1 pha kiến tạo.