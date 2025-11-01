Onana gây kinh ngạc khi rời MU

Thủ thành Andre Onana tỏa sáng trong màu áo Trabzonspor ở mùa giải 2025/26 sau khi rời MU.

Onana tỏa sáng tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo chia sẻ của nhà báo thể thao Hasan Tuncel, người theo dõi sát sao Trabzonspor, phong độ của Onana tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể được tóm gọn bằng hai từ “xuất sắc”. Dù khởi đầu không suôn sẻ với thất bại 0-1 trước Fenerbahce trong trận ra mắt, Onana nhanh chóng thể hiện bản lĩnh.

Thủ thành người Cameroon cho thấy sự điềm tĩnh và chắc chắn trong khung gỗ, tạo dựng niềm tin cho các hậu vệ phía trước. Ngoài ra, anh cũng có nhiều pha cứu thua ấn tượng.

Kể từ sau trận đấu đó, Trabzonspor bất bại liên tiếp và hiện leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Super Lig với 4 chiến thắng liên tiếp. Onana là nền tảng trong chuỗi phong độ thăng hoa này.

Trong trận gặp Kayserispor, Onana tỏa sáng với hàng loạt pha cản phá xuất thần. Đến trận thắng 2-0 trước Eyupspor, hai tình huống cứu thua quyết định của anh giúp đội bóng giành trọn 3 điểm, qua đó duy trì hy vọng vô địch ở mùa này.

Onana đang là trụ cột của Trabzonspor.

Không chỉ tỏa sáng trên sân, Onana còn khẳng định vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Anh chủ động hướng dẫn và cố vấn cho ba thủ môn trẻ của CLB - Onuralp Cevikkan, Ahmet Dogan Yildirim và Erolcan Colak - sau mỗi buổi tập. Sự tận tâm ấy giúp Onana nhận được sự kính trọng tuyệt đối từ đồng đội và ban huấn luyện.

Khi mới cập bến Trabzonspor, phản ứng của người hâm mộ có phần dè dặt bởi họ hiểu rõ những khó khăn Onana từng trải qua tại MU. Tuy nhiên, sự đón tiếp nồng nhiệt của CLB giúp anh nhanh chóng thích nghi.

Không giống những thương vụ đình đám trước đây như Daniel Sturridge hay John Obi Mikel, buổi chào đón Onana được tổ chức trong không khí thân mật và đầy cảm xúc. Anh đến cùng gia đình, điều mà người hâm mộ xem là tín hiệu tích cực cho quá trình hòa nhập.

Dù có phong độ xuất sắc khiến giới chuyên môn ngưỡng mộ, khả năng Onana được Trabzonspor mua đứt vẫn khá mong manh. “CLB rất hài lòng với màn trình diễn của anh ấy, nhưng mức phí mà MU đề nghị khiến thương vụ mua đứt trở nên khó khăn", nhà báo Tuncel cho biết.

'Người nhện' Onana Andre Onana thực hiện 7 pha cứu thua giúp Trabzonspor thắng Kayserispor 4-0 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 4/10.