Xuân Son được gọi lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu Lào

HLV Kim Sang-sik quyết định triệu tập Nguyễn Xuân Son của CLB Nam Định lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11 tới, chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam sau hơn 8 tháng điều trị chấn thương gãy chân.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được gọi trở lại là tín hiệu tích cực cho hàng công tuyển Việt Nam trong bối cảnh đội đang tìm kiếm thêm phương án tấn công hiệu quả.

Đầu năm 2025, Xuân Son gặp chấn thương gãy xương cẳng chân, phải điều trị suốt hơn 8 tháng qua, và mới trở lại thi đấu ở trận giao hữu giữa CLB Nam Định và Trẻ PVF-CAND hồi tháng 10.

Theo nguồn tin từ CLB Nam Định xác nhận Xuân Son đã gần như bình phục hoàn toàn và đủ điều kiện thi đấu ở Cúp Quốc gia, cụ thể là trận gặp Long An ngày 23/11.

Nhưng anh chưa thể ra sân tại V.League trong tháng 11, bởi thời hạn đăng ký cầu thủ cho giai đoạn 2 của giải chỉ bắt đầu từ 25/1/2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 10/11 sau đó tập huấn tại Phú Thọ tập luyện đến ngày 14/11 và sang Lào thi đấu vào ngày 15/11.

HLV Kim Sang-sik muốn tận dụng đợt tập trung tới để kiểm tra phong độ và thể lực của Xuân Son sau chấn thương. Dù khả năng ra sân ở trận gặp Lào còn bỏ ngỏ, việc Xuân Son được triệu tập trở lại là bước đi quan trọng, giúp anh tìm lại nhịp thi đấu với hàng công đội tuyển Việt Nam.