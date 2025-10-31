FIFA gây sốt khi đăng hình Quang Hải và Xuân Son cạnh Ronaldo, Messi

FIFA bất ngờ gọi tên hai ngôi sao Việt Nam trong bài đăng đặc biệt mừng Halloween, khiến cộng đồng người hâm mộ trong nước phấn khích.

Hình ảnh ngôi sao bóng đá Việt Nam xuất hiện cạnh dàn danh thủ thế giới.

Trong bài đăng mới nhất trên trang chủ FIFA World Cup, Liên đoàn bóng đá thế giới viết: "Cần gì hù dọa trong ngày Halloween khi chúng ta đã có những phiên bản đáng sợ thế này". Động thái của FIFA ám chỉ những cầu thủ nguy hiểm nhất trên sân.

Bài đăng gồm loạt hình ảnh các ngôi sao bóng đá thế giới như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Zidane, Ronaldo de Lima, và đặc biệt sự xuất hiện của Nguyễn Quang Hải cùng Nguyễn Xuân Son của tuyển Việt Nam.

Bài đăng nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội, khi người hâm mộ trong nước chia sẻ rầm rộ, gọi đây là "món quà Halloween đặc biệt nhất" dành cho bóng đá Việt Nam.

Khoảnh khắc FIFA lựa chọn không chỉ mang tính biểu tượng mà còn gợi lại những cột mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Xuân Son xuất hiện với màn ăn mừng kéo áo che mặt sau khi ghi bàn. Chính phong độ chói sáng của tiền đạo gốc Brazil góp công lớn giúp "Những chiến binh sao vàng" lên ngôi ASEAN Cup 2024.

Trong khi đó, Quang Hải được nhắc lại với cú sút phạt "cầu vồng" huyền thoại vào lưới U23 Qatar tại bán kết U23 châu Á 2018. Bàn thắng này trở thành biểu tượng của niềm tin và khát vọng vươn tầm châu lục.

Việc hai cầu thủ Việt Nam được FIFA chọn cùng dàn siêu sao hàng đầu thế giới được xem là sự ghi nhận đầy tự hào. Đây không chỉ là niềm vui cho cá nhân Quang Hải và Xuân Son, mà còn là minh chứng cho tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới.