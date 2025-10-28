Sau trận hòa nhọc nhằn trước Đà Nẵng tối 27/10, tiền đạo Nguyễn Xuân Son lên tiếng trấn an người hâm mộ CLB Nam Định, khẳng định đội sẽ trở lại mạnh mẽ ở chặng đường phía trước.

Thông điệp Xuân Son gửi tới người hâm mộ Nam Định được đăng trên trang cá nhân cầu thủ này.

“Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, tôi xin hứa. Cảm ơn những người hâm mộ chân thành đã luôn ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi còn một chặng đường dài phía trước, chúng tôi là những chiến binh áo xanh và sẽ luôn chiến đấu”, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia sẻ trên trang cá nhân sáng 28/10.

Thông điệp của Xuân Son được xem như lời trấn an dành cho cổ động viên đội bóng thành Nam, trong bối cảnh nhà đương kim vô địch đang gặp nhiều khó khăn. Trên sân Thiên Trường tối 27/10, Nam Định ra sân với đội hình chắp vá khi hàng loạt trụ cột như Kyle Hudlin, Percy Tau, Romulo, Caio Cesar, Hồng Duy và Tuấn Anh đều vắng mặt. Theo thông tin từ đội bóng, Hudlin và Romulo bị ốm, trong khi các cầu thủ còn lại hoặc chưa đạt thể trạng, hoặc dính chấn thương. Thậm chí, thủ môn Nguyên Mạnh sẵn sàng lên đá tiền đạo nếu đội không đủ người.

Trận hòa 1-1 trước Đà Nẵng khiến Nam Định nối dài chuỗi 5 trận không thắng, rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Từ vị thế đội bóng giàu tham vọng với lực lượng trị giá hàng chục triệu euro, đoàn quân áo xanh đang trải qua giai đoạn sa sút khó tin, đánh mất hình ảnh của nhà vô địch.

Không chỉ gặp vấn đề về nhân sự, đội bóng thành Nam còn có biến động trên băng ghế huấn luyện. HLV Vũ Hồng Việt được điều chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật. Trong khi đó Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên sẽ tạm thời dẫn dắt đội ở các vòng đấu tới. Ban lãnh đạo Nam Định cũng đang tìm kiếm một HLV ngoại để vực dậy đội bóng trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Về phần Xuân Son, anh chỉ có thể trở lại sớm nhất từ vòng 11 khi VPF cho phép đăng ký bổ sung cầu thủ. Tiền đạo sinh năm 1997 đã hoàn toàn hồi phục và đang tích cực tập luyện để lấy lại thể lực, sẵn sàng tái xuất trong màu áo Nam Định.