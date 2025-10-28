Real Madrid chọn Xabi, không chọn Vinicius

Một ngày sau El Clasico, Real Madrid không nói về bàn thắng, mà về cơn giận dữ của Vinicius Junior.

Real Madrid dồn niềm tin cho Xabi Alonso.

Phút 72, khi Real Madrid đang dẫn Barcelona 2-1 và Vinicius chơi rất hay, bảng điện tử hiện số 7. Xabi Alonso quyết định rút Vinicius ra. Phản ứng của tiền đạo người Brazil ngay lập tức biến khoảnh khắc ấy thành tâm điểm của Madrid.

“Tôi à? Mister, tôi à?”, Vinicius hét lớn, rồi buông lời chửi thề bằng tiếng Bồ Đào Nha. Khi ngồi xuống ghế dự bị, anh tiếp tục bùng nổ: “Lúc nào cũng là tôi! Tôi sẽ rời đội! Tôi đi đây, tốt hơn hết là tôi đi!” - trước khi biến mất vào đường hầm. Hành động ấy khiến ban huấn luyện và ban lãnh đạo Real Madrid phẫn nộ.

Theo AS, sáng hôm sau, thông điệp được gửi đi rõ ràng: Real Madrid hoàn toàn đứng về phía Xabi Alonso. Mọi quyết định của ông - kể cả việc thay Vinicius - đều “được tôn trọng tuyệt đối”.

Trong khi đó, hành vi của cầu thủ người Brazil bị đánh giá là “không thể chấp nhận”. CLB đang xem xét áp dụng án phạt nội bộ theo bộ quy tắc đạo đức, với khả năng phạt tiền hoặc cảnh cáo nghiêm khắc.

Các đội trưởng Dani Carvajal, Valverde và Thibault Courtois được yêu cầu nói chuyện trực tiếp với Vinicius - người hiện là đội phó thứ ba của CLB. Không chỉ vì vụ việc ở El Clasico, mà còn do hàng loạt biểu hiện bốc đồng trước đó. Trong phòng thay đồ, nhiều người thừa nhận: “Vinicius là thiên tài, nhưng khó kiểm soát”.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Vinicius tin rằng Xabi Alonso “không thích” mình. Anh cho rằng bản thân hy sinh nhiều - pressing, lùi sâu hỗ trợ phòng ngự - nhưng vẫn thường bị thay ra ở các trận lớn. Nếu tình hình không thay đổi và Xabi Alonso còn tại vị, anh có thể cân nhắc ra đi vào mùa hè 2026.

El Clasico năm nay không chỉ khép lại bằng tỷ số 2-1, mà mở ra một cuộc khủng hoảng quyền lực mới tại Bernabeu. Real Madrid chọn Xabi Alonso, không chọn Vinicius. Và trong triều đại Xabi, kỷ luật tập thể quan trọng hơn bất kỳ cái tôi nào, dù đó là ngôi sao lớn nhất.