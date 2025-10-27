Thế giới sôi sục vì cuộc hỗn chiến El Clasico

El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona tại Bernabéu không chỉ là một trận đấu, mà là một vụ nổ cảm xúc.

Hỗn loạn xuất hiện sau trận El Clasico.

Từ những lời khẩu chiến trước trận của Lamine Yamal đến cảnh hỗn loạn cuối giờ với cảnh sát phải can thiệp, mọi chi tiết khiến người ta nhớ lại những năm tháng bão táp dưới thời Jose Mourinho và Pep Guardiola.

Không khí được châm ngòi từ trước giờ bóng lăn, khi Lamine Yamal buông lời mỉa mai rằng “Madrid ăn cắp và than vãn”. Phát ngôn ngạo nghễ ấy khiến Real Madrid sôi sục, và căng thẳng chỉ chờ bùng nổ. Sau 90 phút quyết liệt, Real thắng 2-1, nhưng thay vì tiếng vỗ tay, trận đấu khép lại bằng một cuộc hỗn chiến.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Carvajal lao tới Yamal để “nói chuyện phải quấy”. Vinicius cũng không kìm được cơn nóng giận, trong khi Camavinga và Courtois phải can ngăn. Tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, các cầu thủ hai đội, rồi cả ban huấn luyện cùng lao vào xô đẩy, khiến cảnh sát sân Bernabéu phải can thiệp để tách hai bên.

Tại Anh, truyền thông cho rằng Yamal là kẻ “châm dầu vào lửa”. BBC viết: “Sau khi Carvajal đối đầu Yamal, tình hình nhanh chóng mất kiểm soát. Vinicius cũng định lao vào, và cần có lực lượng an ninh ngăn cản”. Nhà báo Guillem Balague còn tiết lộ thêm: “Quan hệ giữa Vinicius và Real Madrid đang rạn nứt. Cậu ấy cảm thấy không còn được CLB bảo vệ như trước”.

Lamine Yamal được cho là người châm ngòi cho hỗn loạn.

Tại Pháp, L’Équipe mở trang bìa với dòng tít “Grande de España”, ca ngợi Mbappe - người hùng của Real, đồng thời mô tả bàn thắng bị từ chối vì “việt vị siêu nhỏ”. Tờ báo cũng dành lời khen cho bộ đôi Camavinga - Tchouameni, xem họ là “trái tim mới” của Real Madrid.

Tại Italy, La Gazzetta dello Sport nhận xét: “Chúng ta được đưa trở lại 13 năm trước - khi Mourinho và Pep biến Clásico thành chiến trường”. Báo Italy ví Vinicius như “một phiên bản Pepe khác”, còn Yamal là “ngòi nổ trẻ chưa đủ chín để hiểu sức nặng của lời nói”.

Tại Đức, cựu tiền vệ Real Sami Khedira bình luận trên DAZN: “Đây là hình ảnh không đẹp. Họ là những người hùng của trẻ em, nhưng hôm nay lại quên mất điều đó”.

Tại Bồ Đào Nha và Brazil, báo chí đều tập trung vào phản ứng giận dữ của Vinicius khi bị Xabi Alonso rút khỏi sân. “Cậu ấy đi thẳng vào đường hầm, lẩm bẩm chửi thề, rồi vẫn quay lại góp phần trong vụ xô xát cuối trận”, nhật báo Record tường thuật.

Còn ở Argentina, nơi theo dõi sát sao cả Yamal lẫn Mbappe, truyền thông gọi đây là “El Clasico nóng nhất nhiều năm qua - trận đấu mà lời nói đã châm lửa cho hành động”.

Trận cầu lẽ ra là biểu tượng của đẳng cấp và trí tuệ bóng đá lại khép lại bằng những cảnh tượng phản cảm. Dù Real Madrid giành chiến thắng, dư âm còn lại là hình ảnh hỗn loạn - nơi cái tôi lấn át tinh thần thể thao.

13 năm trôi qua, El Clasico vẫn là biểu tượng của sự đối kháng mãnh liệt, nhưng thứ mà người hâm mộ muốn thấy - và thế giới bóng đá cần - không phải là những cú đấm hay lời sỉ nhục, mà là thứ bóng đá vĩ đại từng làm nên danh tiếng của trận derby lớn nhất hành tinh.