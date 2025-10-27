Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Vinicius đang đánh mất kiểm soát'

  • Thứ hai, 27/10/2025 18:00 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona ở El Clasico đã bị lu mờ bởi cơn giận dữ của Vinicius Junior.

Chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona ở El Clasico đã bị lu mờ bởi cơn giận dữ của Vinicius Junior.

Hình ảnh tiền đạo người Brazil tức tối rời sân, đi thẳng vào đường hầm khi bị thay ra giữa trận khiến dư luận Madrid dậy sóng - và cũng khiến Jorge Valdano, huyền thoại từng là cầu thủ, HLV và giám đốc thể thao Real, phải lên tiếng cảnh báo.

Theo Valdano, hành động của Vinicius là biểu hiện rõ nhất cho việc cầu thủ này đang “mất kiểm soát”. Ông cho rằng tiền đạo 25 tuổi để cảm xúc lấn át lý trí, phản ứng bộc phát thay vì kiềm chế. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi sau trận, Vinicius còn lao vào tranh cãi với Lamine Yamal trong vụ xô xát giữa cầu thủ hai đội.

Valdano nhận định Vinicius đã có một trận đấu tốt, thể lực sung mãn và tin rằng mình có thể giúp đội bóng tạo khác biệt, nên không chấp nhận quyết định thay người của HLV Xabi Alonso. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Real Madrid không thể dung thứ cho việc đặt cái tôi cá nhân lên trên kỷ luật tập thể.

Với kinh nghiệm từng làm việc ở sân Bernabeu trên nhiều cương vị, Valdano cho rằng “yếu tố thiếu kiểm soát” đang trở thành vấn đề cố hữu của Vinicius - điều có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp của anh. “Nếu không biết tự điều chỉnh, cậu ấy sẽ tự làm hại chính mình trong một môi trường đòi hỏi kỷ luật và bản lĩnh như Real Madrid”, Valdano cảnh báo.

Cơn bùng nổ của Vinicius - dù chỉ là vài phút ngắn ngủi - đang gióng lên hồi chuông về thái độ của một ngôi sao vốn được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh thế hệ mới ở Bernabéu.

Hà Trang

Vinicius Vinicius Jorge Valdano Lamine Yamal Tức tối Dung thứ

    Đọc tiếp

    Vinicius len tieng sau man au da voi Yamal hinh anh

    Vinicius lên tiếng sau màn ẩu đả với Yamal

    18 giờ trước 11:07 27/10/2025

    0

    Sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona tại Bernabeu đêm 26/10, Vinicius Jr gửi lời tới người hâm mộ Real Madrid, đặc biệt là những Madridista có mặt trực tiếp trên sân.

    Loi khieu khich cua Vinicius voi Yamal hinh anh

    Lời khiêu khích của Vinicius với Yamal

    22 giờ trước 06:41 27/10/2025

    0

    Trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona rạng sáng 27/10 không chỉ hấp dẫn bởi tỷ số mà còn gây chú ý với màn xô xát căng thẳng giữa các cầu thủ hai đội sau tiếng còi mãn cuộc.

    Vinicius bung no sau khi bi thay ra hinh anh

    Vinicius bùng nổ sau khi bị thay ra

    19 giờ trước 09:26 27/10/2025

    0

    El Clasico khép lại với chiến thắng cho Real Madrid, nhưng dư âm sau trận lại thuộc về cơn giận dữ của Vinicius Junior - ngôi sao người Brazil không giấu nổi sự bất mãn khi bị HLV Xabi Alonso rút khỏi sân ở phút 71.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý