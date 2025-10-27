'Vinicius đang đánh mất kiểm soát'

Chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona ở El Clasico đã bị lu mờ bởi cơn giận dữ của Vinicius Junior.

Chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona ở El Clasico đã bị lu mờ bởi cơn giận dữ của Vinicius Junior.

Hình ảnh tiền đạo người Brazil tức tối rời sân, đi thẳng vào đường hầm khi bị thay ra giữa trận khiến dư luận Madrid dậy sóng - và cũng khiến Jorge Valdano, huyền thoại từng là cầu thủ, HLV và giám đốc thể thao Real, phải lên tiếng cảnh báo.

Theo Valdano, hành động của Vinicius là biểu hiện rõ nhất cho việc cầu thủ này đang “mất kiểm soát”. Ông cho rằng tiền đạo 25 tuổi để cảm xúc lấn át lý trí, phản ứng bộc phát thay vì kiềm chế. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi sau trận, Vinicius còn lao vào tranh cãi với Lamine Yamal trong vụ xô xát giữa cầu thủ hai đội.

Valdano nhận định Vinicius đã có một trận đấu tốt, thể lực sung mãn và tin rằng mình có thể giúp đội bóng tạo khác biệt, nên không chấp nhận quyết định thay người của HLV Xabi Alonso. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Real Madrid không thể dung thứ cho việc đặt cái tôi cá nhân lên trên kỷ luật tập thể.

Với kinh nghiệm từng làm việc ở sân Bernabeu trên nhiều cương vị, Valdano cho rằng “yếu tố thiếu kiểm soát” đang trở thành vấn đề cố hữu của Vinicius - điều có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp của anh. “Nếu không biết tự điều chỉnh, cậu ấy sẽ tự làm hại chính mình trong một môi trường đòi hỏi kỷ luật và bản lĩnh như Real Madrid”, Valdano cảnh báo.

Cơn bùng nổ của Vinicius - dù chỉ là vài phút ngắn ngủi - đang gióng lên hồi chuông về thái độ của một ngôi sao vốn được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh thế hệ mới ở Bernabéu.