Vinicius lên tiếng sau màn ẩu đả với Yamal

  • Thứ hai, 27/10/2025 11:07 (GMT+7)
Sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona tại Bernabeu đêm 26/10, Vinicius Jr gửi lời tới người hâm mộ Real Madrid, đặc biệt là những Madridista có mặt trực tiếp trên sân.

Vinicius khẳng định không xúc phạm ai.

"Đây chính là El Clasico, có rất nhiều điều xảy ra cả trên lẫn ngoài sân. Chúng tôi cố gắng giữ cân bằng, nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Chúng tôi không muốn xúc phạm ai, cả các cầu thủ trẻ lẫn các CĐV", Vinicius viết trên trang cá nhân.

Ngôi sao người Brazil cũng nhấn mạnh tinh thần thi đấu của đội: "Chúng tôi biết khi bước vào sân, phải hoàn thành vai trò của mình, và hôm nay cũng vậy. Hala Madrid!".

Thông điệp được đưa ra sau khi trận đấu kết thúc trong căng thẳng. Ngay lúc còi mãn cuộc vang lên, Vinicius xảy ra tranh cãi với tài năng trẻ Lamine Yamal của Barca tại khu vực đường hầm.

Trước đó, trong trận, Vinicius nhiều lần châm chọc Yamal với lời nói: "Cậu chỉ biết chuyền về thôi". Sau trận, căng thẳng leo thang khi Vinicius mỉa mai: "Gáy đi, cứ gáy tiếp đi", khiến Yamal nổi nóng. Rất may, các đồng đội và nhân viên an ninh kịp thời can thiệp, tránh xảy ra xung đột nghiêm trọng.

Câu nói của Vinicius vừa thừa nhận sự căng thẳng đặc trưng của trận đấu, vừa trấn an người hâm mộ về thái độ và tinh thần chuyên nghiệp của các cầu thủ Real, bất chấp những khoảnh khắc nóng nảy ngay sau tiếng còi kết thúc.

Trên sân Bernabeu, bàn thắng của Kylia Mbappe và Jude Bellingham giúp Real quật ngã đương kim vô địch La Liga với tỷ số 2-1 và tạo bước ngoặt cho cuộc đua vô địch. Lúc này, thầy trò Xabi Alonso hơn Barcelona 5 điểm.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Vinicius lên tiếng Kylian Mbappe Vinicius Yamal El Clasico

