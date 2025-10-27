Vinicius bùng nổ sau khi bị thay ra

El Clasico khép lại với chiến thắng cho Real Madrid, nhưng dư âm sau trận lại thuộc về cơn giận dữ của Vinicius Junior - ngôi sao người Brazil không giấu nổi sự bất mãn khi bị HLV Xabi Alonso rút khỏi sân ở phút 71.

Vinicius tức giận sau khi bị HLV Xabi Alonso thay ra sân sớm.

Theo DAZN, khi rời sân nhường chỗ cho Rodrygo Goes, Vinicius vừa đi vào đường hầm vừa buông lời gây sốc: “Tôi sẽ rời đội… Tôi đi đây, thà đi còn hơn”. Khuôn mặt thất thần và những cử chỉ bực bội của anh lập tức trở thành tâm điểm ống kính tại Santiago Bernabeu tối 26/10.

Trước đó, khi thấy bảng điện tử hiện số áo mình, Vinicius phản ứng dữ dội: “Tôi à? Thầy ơi, tại sao lại là tôi?, anh hét lớn, dang tay về phía khu kỹ thuật, tỏ rõ sự không phục quyết định của Alonso. Bước ra khỏi sân, cầu thủ số 7 còn chỉ tay vào ngực, ngửa mặt lên trời chửi thề - một hình ảnh hiếm thấy ở một trận cầu đỉnh cao như El Clasico.

Nguồn tin của DAZN cho biết, Xabi Alonso cố gắng giảm căng thẳng bằng câu nói nửa đùa nửa thật: “Đi đi Vini, đồ cứng đầu chết tiệt!”. Tuy nhiên, tình hình chỉ thật sự hạ nhiệt sau khi HLV thủ môn Luis Llopis vào tận phòng thay đồ để nói chuyện trực tiếp. Nhờ sự can thiệp kịp thời này, Vinicius bình tĩnh trở lại và sau đó quay ra băng ghế ngồi cùng các đồng đội.

Sau trận, HLV Xabi Alonso khẳng định sự việc sẽ được xử lý nội bộ: “Chúng tôi sẽ nói chuyện riêng. Đây là chuyện trong phòng thay đồ, không cần đưa ra ngoài,” ông nói tại buổi họp báo.

El Clasico đã kết thúc, nhưng vụ việc này chắc chắn sẽ khiến nội bộ Real Madrid dậy sóng. Với cá tính mạnh và niềm tự ái lớn, phản ứng của Vinicius không chỉ là cơn nóng giận thoáng qua – mà còn là lời cảnh báo cho Xabi Alonso rằng việc kiểm soát những cái tôi trong phòng thay đồ sẽ là thử thách lớn nhất của ông kể từ ngày ngồi ghế nóng ở Bernabéu.