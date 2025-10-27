Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vinicius nổi giận với Xabi Alonso

  • Thứ hai, 27/10/2025 00:37 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tiền đạo 25 tuổi vùng vằng khi bị thay ra sớm trong trận thắng 2-1 của Real trước Barca vào rạng sáng 27/10.

Vinicius trút giận lên thành viên ban huấn luyện sau khi bị thay ra.

Phút 72 trận Siêu kinh điển thuộc vòng 10 La Liga, HLV Xabi Alonso rút Vinicius ra nghỉ để nhường chỗ cho Rodrygo. Khi biết mình phải rời sân, Vinicius ngay lập tức tỏ vẻ giận dữ. Tiền đạo sinh năm 200 vùng vằng, liên tục quát tháo, xô đẩy thành viên ban huấn luyện, thậm chí bỏ luôn vào đường hầm.

Khi Vinicius tiến lại gần, HLV Alonso chủ động né tránh. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dường như giả vờ tập trung vào trận đấu để không phải đối mặt với thái độ giận dữ của cậu học trò.

Sau khi nguôi giận, Vinicius trở lại ghế dự bị. Tuy nhiên, anh tiếp tục gây chú ý khi châm ngòi cho một vụ xô xát sau khi trận đấu kết thúc.

Trước khi rời sân, Vinicius thi đấu nổi bật bên cánh trái với hàng loạt pha qua người thành công. Chính anh mở ra đường bóng dẫn đến bàn ấn định tỷ số 2-1 của Real trước đại kình địch xứ Catalonia.

Bàn thắng của Kylia Mbappe và Jude Bellingham giúp Real quật ngã đương kim vô địch La Liga và tạo ra bước ngoặt cho cuộc đua vô địch. Lúc này, thầy trò Xabi Alonso đã hơn đại kình địch 5 điểm. Với cá nhân Kylian Mbappe, đây là lần đầu tiên, anh được hưởng niềm vui chiến thắng khi đối đầu Yamal, cả ở cấp tuyển lẫn CLB.

Real dau Barca anh 1

Cập nhật bảng xếp hạng La Liga.

