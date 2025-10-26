Siêu kinh điển dậy sóng vì VAR

Trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona ngập tràn tranh cãi xoay quanh những quyết định của đội ngũ trọng tài.

Pha bóng Dean Huijsen va chạm với Pau Cubarsi.

Tờ Sport chỉ ra rằng trong pha bóng dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Jude Bellingham vào lưới Barcelona, trung vệ Dean Huijsen của Real Madrid có hành động thúc cùi chỏ vào mặt Pau Cubarsi trong nỗ lực tranh chấp.

Cú va chạm mạnh khiến Cubarsi ngã xuống sân, tạo điều kiện để bóng bật ra cho Bellingham dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Mặc dù các cầu thủ Barca phản ứng dữ dội, trọng tài Soto Grado vẫn công nhận bàn thắng mà không kiểm tra lại tình huống trên màn hình VAR.

Hình ảnh chiếu lại trên truyền hình cho thấy pha đánh cùi chỏ của Huijsen là rất rõ ràng. Nếu lỗi này được thổi phạt, bàn thắng của Bellingham dễ bị hủy. Tuy nhiên, VAR không can thiệp, khiến dư luận và người hâm mộ Barcelona phẫn nộ.

Cubarsi ôm mặt đau đớn sau pha va chạm.

Ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp, các nền tảng mạng xã hội tràn ngập chỉ trích hướng về tổ VAR, cho rằng đội ngũ trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng, làm sai lệch kết quả của trận đấu được mong đợi nhất Tây Ban Nha.

Ở khu kỹ thuật của Barca, các cầu thủ và ban huấn luyện cũng không giấu được sự tức giận. Nhiều thành viên đứng bật dậy phản đối khi thấy Cubarsi ôm mặt đau đớn sau cú đánh cùi chỏ. Trung vệ 18 tuổi liên tục chạm tay vào vùng quai hàm bị tổn thương và cần được chăm sóc y tế sau đó.

Trên đài Cadena SER, cựu trọng tài Iturralde Gonzalez lý giải vì sao VAR không can thiệp: “Đó là một hành động thiếu tinh tế nhưng không đủ mức nguy hiểm hoặc bạo lực để VAR vào cuộc. VAR chỉ can thiệp nếu tình huống được xem là hành vi bạo lực hoặc lỗi nghiêm trọng".

