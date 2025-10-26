Aston Villa quật ngã Man City, viết lại lịch sử sau 89 năm

Tối 26/10 (giờ Hà Nội), Aston Villa tiếp tục duy trì cái duyên trước Man City khi thắng tối thiểu 1-0 ở vòng 9 Premier League trong một trận cầu kịch tính.

Bàn thắng của Haaland không được công nhận.

Cả hai đội đều bước vào trận đấu trên sân Villa Park với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, và cuộc đối đầu này nhanh chóng trở thành màn đấu trí giữa hai chiến lược gia Unai Emery và Pep Guardiola.

Man City nhập cuộc mạnh mẽ, nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội nhưng tỏ ra bế tắc trong khâu dứt điểm. Ngay phút thứ 6, Reijnders cảnh báo hàng thủ Villa bằng cú sút xa vọt xà trong gang tấc. Tuy nhiên, đội khách không duy trì được sức ép khi Erling Haaland bị phong tỏa hoàn toàn.

Phút 19, bước ngoặt xuất hiện. Từ tình huống phạt góc, bóng bật ra đúng tầm Matty Cash. Hậu vệ phải người Ba Lan tung cú vô-lê đẹp mắt đưa bóng ghim vào góc phải khung thành Donnarumma, mở tỷ số cho Villa. Bàn thắng ấy như tiếp thêm lửa cho khán đài Villa Park, biến 70 phút còn lại thành cơn ác mộng cho thầy trò Guardiola.

Dù cầm bóng 61% và tung ra 14 cú dứt điểm trong hiệp hai, Man City vẫn bất lực trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Emery. Martinez chơi xuất sắc với hàng loạt pha cản phá, đặc biệt là tình huống cứu thua cú đánh đầu cận thành của Haaland ở phút 72.

Cuối trận, tưởng như Man City đã gỡ hòa khi Haaland đệm bóng tung lưới ở phút 90, nhưng VAR xác định tiền đạo Na Uy việt vị trong gang tấc. Chung cuộc, Man City thua 0-1 trước Villa.

Thất bại khiến Man City nối dài mạch không thắng tại Villa Park lên con số 3, trong khi Aston Villa thắng 4 trận liên tiếp tại Premier League. Họ là đội đầu tiên sau 89 năm tái lập kỳ tích mà Preston North End từng làm năm 1936, khi thắng 4 trận Premier League liên tiếp sau chuỗi không thắng 5 trận đầu tiên.