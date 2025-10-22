Donnarumma là món hời lớn của Man City

Với màn trình diễn vững chãi trước khung thành, thủ môn Gianluigi Donnarumma một lần nữa khẳng định giá trị của mình tại Manchester City.

Gianluigi Donnarumma gia nhập Manchester City vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Rạng sáng 22/10, Donnarumma tiếp tục giữ sạch lưới trong trận thắng 2-0 của Man City trước chủ nhà Villarreal ở vòng phân hạng Champions League. Chiến thắng thuyết phục trên giúp Donnarumma giữ sạch lưới trận thứ 5 chỉ trong 8 lần ra sân cho "The Citizens" từ đầu mùa. Ấn tượng hơn, thủ môn tuyển Italy chỉ để lọt lưới 4 bàn thắng trong 8 trận, giúp Man City thắng tới 6 trận.

Donnarumma đang chứng minh rằng bản hợp đồng mua anh với giá chỉ 26 triệu bảng từ PSG là một trong những thương vụ "hời" nhất mùa hè của Pep Guardiola. Nếu hàng công của Man City tiếp tục sắc bén với sự tỏa sáng của Erling Haaland và các tiền vệ cánh như Jeremy Doku hay Savinho, thì chính Donnarumma mới là "lá chắn thép" giúp họ giữ vững thế trận.

Trong 90 phút trước Villarreal – đội bóng đang xếp thứ ba La Liga – thủ môn 26 tuổi này không phải đối mặt với quá nhiều pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng mỗi lần anh cản phá đều toát lên sự chắc chắn đáng kinh ngạc.

Không chỉ dừng lại ở những pha cản phá ngoạn mục, Donnarumma còn thể hiện sự vượt trội trong không chiến, thắng hầu hết các pha tranh chấp bóng bổng từ những quả tạt của Villarreal vào vòng cấm. Theo thống kê từ Sofascore, Donnarumma nhận điểm số 7.0 trong trận này, cao hơn mức trung bình của anh ở Premier League mùa này (khoảng 6.8).

Gianluigi Donnarumma chứng tỏ đẳng cấp.

Donnarumma cũng đang cho thấy khả năng phân phối bóng an toàn (dù chưa hoàn hảo như Ederson), cùng phản xạ xuất thần – những phẩm chất từng giúp anh cứu hai quả penalty trước Liverpool ở vòng 16 đội Champions League mùa trước khi còn khoác áo PSG. Sự xuất hiện của Donnarumma không chỉ lấp đầy khoảng trống để lại bởi Ederson (giờ đang ở Fenerbahce) mà còn nâng tầm hàng thủ Man City lên một cấp độ mới.

Trong bối cảnh đội bóng của Guardiola từng gặp khó khăn ở giai đoạn đầu mùa với hai trận thua liên tiếp ở Premier League, Donnarumma đã góp phần giúp họ lấy lại phong độ – thắng 6 trong 8 trận anh bắt chính. Với mức phí chuyển nhượng chỉ 26 triệu bảng cho một thủ môn từng đoạt Yashin Trophy hai lần và góp công lớn vào chức vô địch Champions League của PSG mùa 2024/25, đây rõ ràng là "món hời" mà bất kỳ ông lớn nào cũng mơ ước.

Phía trước Man City còn nhiều khó khăn, nhưng với Donnarumma trấn giữ khung thành, họ có lý do để tự tin hơn bao giờ hết.