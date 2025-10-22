Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Haaland đi vào lịch sử

  • Thứ tư, 22/10/2025 03:52 (GMT+7)
Rạng sáng 22/10, Haaland ghi bàn trong trận thắng 2-0 của Man City trước chủ nhà Villarreal ở vòng phân hạng Champions League.

Phút 17 trận đấu trên sân Ceramica, Rico Lewis đột phá bên cánh phải rồi căng ngang cho Erling Haaland dứt điểm cận thành, tung lưới đội chủ nhà.

Haaland nối dài mạch phong độ thăng hoa và có trận thứ 12 liên tiếp ghi bàn trên mọi đấu trường, cân bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo tạo nên vào năm 2018.

Mùa giải mới trôi qua được hơn 2 tháng, Haaland chơi 14 trận nhưng đã ghi đến 24 bàn, đi kèm với đó là 3 kiến tạo, thành tích không cầu thủ nào trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có thể chạm đến, ngay cả Harry Kane.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Haaland giúp Man City kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Phút 40, đại diện Premier League triển khai bàn tấn công cũ và tiếp tục thu về bàn thắng. Lần này đến lượt Savinho tạt từ cánh phải để Bernardo Silva dứt điểm cận thành, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Sang hiệp hai, Man City chủ động cầm bóng chắc chắn để bảo toàn lợi thế. Villarreal cố gắng vùng lên nhưng những gì đội chủ nhà làm được chỉ là một cú sút trúng đích.

Thầy trò Pep Guardiola duy trì thành tích bất bại ở Champions League mùa này (2 thắng, 1 hòa) và giữ vị trí trong nhóm vào thằng vòng knock-out. Trong khi đó, Villarreal mới chỉ có 1 điểm và đứng thứ 30 trên tổng số 36 đội tham dự Champions League.

