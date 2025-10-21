Ba tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu

Mùa giải 2025/26 đang chứng kiến bộ 3 Erling Haaland, Harry Kane và Kylian Mbappe duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng ở cả cấp CLB lẫn tuyển quốc gia.

Haaland là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Chiếc giày vàng. Ảnh: Reuters.

Sau loạt trận cuối tuần qua, Haaland đạt phong độ nhỉnh hơn Kane và Mbappe đôi chút. Sau 13 trận, tiền đạo người Na Uy có 23 bàn thắng và 3 kiến tạo, trong đó chỉ 1 bàn từ chấm phạt đền. Hiệu suất trung bình gần 1,8 bàn/trận cho thấy Haaland tiếp tục là "cỗ máy ghi bàn" đáng sợ của Man City.

Trong khi đó, Harry Kane cũng thể hiện phong độ bùng nổ trong màu áo Bayern Munich. Cùng số trận với Haaland (13), đội trưởng tuyển Anh ghi 22 bàn và có 3 kiến tạo, trong đó có 6 bàn từ chấm 11 m.

Qua nhiều năm, Kane vẫn duy trì sự ổn định và đang trên hành trình hướng tới danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa 2025/26.

Kane rực sáng tại Bayern. Ảnh: Reuters.

Cái tên đáng chú ý thứ 3 là thủ lĩnh hàng công Real Madrid, Kylian Mbappe. Sau 14 trận, ngôi sao người Pháp có 18 bàn thắng và 4 kiến tạo, trong đó 6 bàn từ penalty. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, Mbappe tiếp tục cho thấy đẳng cấp khác biệt với khả năng bứt tốc, dứt điểm và tạo cơ hội cho đồng đội.

Cả 3 tiền đạo đều đang thể hiện phong độ xuất sắc, nhưng mỗi người lại mang đến phong cách riêng. Haaland mạnh mẽ và chính xác trong vùng cấm, Kane toàn diện với khả năng làm tường và kiến tạo, còn Mbappe bùng nổ nhờ tốc độ cùng sự ngẫu hứng.

Với hiệu suất đáng kinh ngạc, cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu mùa này hứa hẹn sẽ kịch tính và khó đoán hơn bao giờ hết.

Tốc độ của Mbappe Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.