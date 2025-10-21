Arsenal khiến Atletico nổi giận

Atletico Madrid tức giận gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) sau sự cố thiếu nước nóng tại sân vận động Emirates.

Atletico tập luyện tại Emirates chuẩn bị cho trận đấu ở UEFA Champions League.

Vụ việc xảy ra vào tối 20/10, khi các cầu thủ Atletico đến tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Arsenal ở vòng phân hạng Champions League. Theo Marca, đội bóng Tây Ban Nha phát hiện không có nước nóng tại khu vực phòng thay đồ ngay khi đặt chân đến Emirates. Dù đã báo cáo vấn đề với nhân viên sân vận động, tình hình không được khắc phục.

Các cầu thủ Atletico buộc phải rời sân mà không thể tắm rửa sau buổi tập – một điều được coi là thiếu tôn trọng và ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội. "Các cầu thủ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại khách sạn của đội để tắm rửa. Đây không phải là cách đối xử mà bạn mong đợi ở cấp độ này", tờ Marca đưa tin.

Dàn cầu thủ và ban huấn luyện Atletico được cho là "cực kỳ tức giận và phẫn nộ" vì sự cố. Một số trụ cột Atletico còn cảm thấy bị thiếu tôn trọng khi phải đối mặt với điều kiện cơ sở vật chất kém như vậy tại một sân vận động tầm cỡ như Emirates.

Atletico được cho là nhanh chóng gửi đơn khiếu nại chính thức đến UEFA, yêu cầu cơ quan này điều tra và xử lý sự việc. Đội bóng cho rằng sự cố không chỉ gây bất tiện mà còn vi phạm các tiêu chuẩn tổ chức của UEFA.

Atletico Madrid đang ở London để chuẩn bị cho trận gặp Arsenal thuộc lượt ba vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 22/10. Buổi tập là cơ hội để đội làm quen với mặt sân và điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, sự cố nước nóng làm gián đoạn kế hoạch, khiến đội bóng Tây Ban Nha thêm bức xúc.