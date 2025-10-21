Con trai Ronaldo nhận vinh dự lớn

Cristiano Jr lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển U16 Bồ Đào Nha, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.

Con trai Ronaldo dần tạo được sự chú ý.

Cristiano Ronaldo Jr, con trai lớn của siêu sao Cristiano Ronaldo, vừa nhận được lời triệu tập đầu tiên vào đội tuyển U16 Bồ Đào Nha. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình theo nghiệp cha, sau khi cậu bé có những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ U14 và U15.

Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Ronaldo Jr sẽ tham gia Torneio Taca das Federacoes (Federations Cup) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 30/10 đến 04/11. Việc lên đội U16 Bồ Đào Nha ở tuổi 15 sẽ giúp Ronaldo Jr tiến gần hơn đến cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp.

Hồi tháng 5, con trai Ronaldo chơi cho U15 Bồ Đào Nha tại giải quốc tế Vlatko Markovic ở Croatia. Cristiano Jr chơi hay khi ghi 2 bàn trong 4 trận, gồm cú đúp vào lưới đội chủ nhà ở trận chung kết, dù đội nhà chịu thất bại 2-3.

Theo truyền thông châu Âu, con trai của CR7 đủ điều kiện khoác áo 5 đội tuyển quốc gia khác nhau gồm Bồ Đào Nha, Mỹ, Tây Ban Nha, Anh và Cape Verde.

Tuy nhiên, Cristiano Jr quyết định đi theo con đường tương tự người cha khi cống hiến cho tuyển trẻ Bồ Đào Nha. Cristiano Jr đang tập luyện và thi đấu tại học viện của Al Nassr, câu lạc bộ mà cha anh khoác áo tại giải Saudi Pro League.

Những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội trẻ giúp con trai Ronaldo lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch Bồ Đào Nha và được triệu tập lên tuyển U16.