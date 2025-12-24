Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Simeone có thể nhận lương kỷ lục tại Atletico

  • Thứ tư, 24/12/2025 07:55 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Atletico Madrid chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Diego Simeone lần thứ 9, tiếp tục biến ông trở thành một trong những HLV hưởng lương cao nhất thế giới.

Sau hơn một thập kỷ dưới triều đại Diego Simeone, Atletico Madrid vẫn muốn gắn bó với nhà cầm quân người Argentina.

Marca đưa tin ban lãnh đạo Atletico coi Simeone là nhân tố then chốt giúp giá trị câu lạc bộ tăng gấp 5 lần trong 13 năm qua. Simeone dẫn dắt Atletico suốt 14 năm, với hợp đồng hiện tại kéo dài đến năm 2027.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Atletico, bao gồm Chủ tịch Miguel Angel Gil Marin, CEO Mateu Alemany và cổ đông lớn Apollo Sports Capital, coi HLV người Argentina là trụ cột không thể thiếu cho dự án hiện tại và tương lai.

Tham vọng của giới chủ Atletico là gia hạn với Simeone đến 2029 hoặc thậm chí 2030. Nếu đồng ý với giao kèo mới, đây sẽ là lần gia hạn thứ 9 của Simeone kể từ khi ông đến câu lạc bộ. HLV Simeone đến Atletico vào giữa mùa giải 2011/12, khi đội bóng thành Madrid còn đang chơi ở Europa League.

Ông đang nằm trong danh sách những HLV nhận lương cao nhất thế giới, khi được Atletico trả mức lương 34 triệu euro/năm, gần gấp rưỡi so với Pep Guardiola (23 triệu euro). Theo El Pais, trong hợp đồng mới, Atletico có thể trả cho Simeone hơn 40 triệu euro, biến ông trở thành HLV nhận lương cao nhất lịch sử La Liga.

Động thái này phản ánh niềm tin tuyệt đối của giới chủ Atletico vào sự ổn định mà Simeone mang lại. Việc gia hạn đến 2030 sẽ đặt Simeone vào hàng ngũ các huấn luyện viên huyền thoại như Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger về độ dài triều đại.

