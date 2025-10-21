Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

West Ham lập kỷ lục tệ nhất lịch sử

  • Thứ ba, 21/10/2025 05:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 21/10, West Ham nhận thất bại 0-2 trước Brentford ngay trên sân nhà London Stadium thuộc vòng 8 Premier League.

Bowen thất vọng sau trận thua.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 8, chủ nhà West Ham trình diễn bộ mặt bạc nhược trong suốt 90 phút. Hai bàn thắng ở các phút 42 của Igor Thiago và phút 90+5 của Mathias Jansen nhấn chìm "Búa Tạ". Kết quả đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, West Ham thua cả 4 trận đấu sân nhà đầu tiên của mùa giải.

Trước đó, West Ham lần lượt gục ngã trước Chelsea (1-5), Tottenham (0-3) và Crystal Palace (1-2). Trận thua Brentford tiếp tục phơi bày những vấn đề trong lối chơi của "Búa Tạ", khi họ không thể tận dụng lợi thế sân nhà và để đối thủ kiểm soát thế trận. Hai bàn thắng của Brentford đến từ những pha phối hợp sắc bén, trong khi hàng thủ West Ham tiếp tục mắc sai lầm.

Người hâm mộ West Ham tỏ ra thất vọng với phong độ tệ hại của đội bóng. Ngay cả khi đã sa thải Graham Potter và đưa về HLV Nuno Espirito Santo, tình hình của CLB thành London không khá hơn. Thất bại khiến West Ham tiếp tục đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với chỉ 4 điểm sau 8 trận, hơn đội cuối bảng Wolves 2 điểm.

HLV Nuno Espirito và các cầu thủ West Ham đang chịu áp lực lớn để tìm lại sự ổn định trong những vòng đấu tiếp theo. Với chuỗi trận thất vọng này, West Ham cần nhanh chóng cải thiện nếu muốn tránh một mùa giải đầy khó khăn, thậm chí rớt hạng Premier League.

Nghịch lý của người đưa Lammens ra ánh sáng

Senne Lammens có thể là mảnh ghép MU cần để khôi phục vị thế. Và Tony Coton, tuyển trạch viên thầm lặng, là người đã đánh cược lần cuối để tìm thấy viên ngọc quý này. 

3 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Tường Linh

West Ham Crystal Palace Brentford

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

MU nham 5 tien ve dat gia hinh anh

MU nhắm 5 tiền vệ đắt giá

53 phút trước 06:48 21/10/2025

0

Manchester United lên kế hoạch tăng cường tuyến giữa khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 đến gần.

Arsenal khien Atletico noi gian hinh anh

Arsenal khiến Atletico nổi giận

1 giờ trước 06:20 21/10/2025

0

Atletico Madrid tức giận gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) sau sự cố thiếu nước nóng tại sân vận động Emirates.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý