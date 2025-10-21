West Ham lập kỷ lục tệ nhất lịch sử

Rạng sáng 21/10, West Ham nhận thất bại 0-2 trước Brentford ngay trên sân nhà London Stadium thuộc vòng 8 Premier League.

Bowen thất vọng sau trận thua.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 8, chủ nhà West Ham trình diễn bộ mặt bạc nhược trong suốt 90 phút. Hai bàn thắng ở các phút 42 của Igor Thiago và phút 90+5 của Mathias Jansen nhấn chìm "Búa Tạ". Kết quả đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, West Ham thua cả 4 trận đấu sân nhà đầu tiên của mùa giải.

Trước đó, West Ham lần lượt gục ngã trước Chelsea (1-5), Tottenham (0-3) và Crystal Palace (1-2). Trận thua Brentford tiếp tục phơi bày những vấn đề trong lối chơi của "Búa Tạ", khi họ không thể tận dụng lợi thế sân nhà và để đối thủ kiểm soát thế trận. Hai bàn thắng của Brentford đến từ những pha phối hợp sắc bén, trong khi hàng thủ West Ham tiếp tục mắc sai lầm.

Người hâm mộ West Ham tỏ ra thất vọng với phong độ tệ hại của đội bóng. Ngay cả khi đã sa thải Graham Potter và đưa về HLV Nuno Espirito Santo, tình hình của CLB thành London không khá hơn. Thất bại khiến West Ham tiếp tục đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với chỉ 4 điểm sau 8 trận, hơn đội cuối bảng Wolves 2 điểm.

HLV Nuno Espirito và các cầu thủ West Ham đang chịu áp lực lớn để tìm lại sự ổn định trong những vòng đấu tiếp theo. Với chuỗi trận thất vọng này, West Ham cần nhanh chóng cải thiện nếu muốn tránh một mùa giải đầy khó khăn, thậm chí rớt hạng Premier League.