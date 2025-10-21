MU nhắm 5 tiền vệ đắt giá

Manchester United lên kế hoạch tăng cường tuyến giữa khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 đến gần.

MU quan tâm đến Morten Hjulmand. Ảnh: Reuters.

Theo TEAMtalk, Morten Hjulmand – tiền vệ trụ cột của Sporting Lisbon – là mục tiêu hàng đầu trong danh sách ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford. Tiền vệ 26 tuổi người Đan Mạch từng là học trò của HLV Ruben Amorim tại Sporting và đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Phong cách thi đấu bền bỉ, chuyền bóng chính xác cùng khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu giúp anh trở thành “mắt xích” then chốt trong hệ thống chiến thuật của đội bóng Bồ Đào Nha.

Nguồn tin cho biết MU tự tin có thể chiêu mộ Hjulmand với mức giá khoảng 50 triệu bảng, thấp hơn con số 70 triệu bảng trong điều khoản giải phóng hợp đồng. Mối quan hệ tốt giữa Amorim và Sporting có thể là chìa khóa giúp thương vụ diễn ra thuận lợi.

Ngoài Hjulmand, MU vẫn theo dõi sát Adam Wharton (Crystal Palace) – cầu thủ 21 tuổi đang tỏa sáng nhờ khả năng kiểm soát bóng và sự điềm tĩnh. Tuy nhiên, mức giá để sở hữu Wharton được cho là ít nhất 70 triệu bảng.

Wharton (20) được nhiều ông lớn săn đón. Ảnh: Reuters.

Carlos Baleba của Brighton cũng nằm trong tầm ngắm, song CLB này định giá tài năng người Cameroon ở mức gần 100 triệu bảng. Baleba cũng còn hợp đồng đến năm 2029, khiến MU phải tạm gác lại thương vụ.

Một cái tên khác là Jobe Bellingham – em trai của Jude Bellingham – hiện trải qua giai đoạn khó khăn tại Dortmund. Cầu thủ 20 tuổi được cho là sẵn sàng trở lại Anh theo dạng cho mượn để tìm suất dự World Cup 2026.

Cuối cùng, tiền vệ Victor Froholdt cũng nằm trong danh sách theo dõi của MU. Cầu thủ này gây ấn tượng khi giúp Porto toàn thắng 2 trận ở Europa League và dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Với sự hậu thuẫn của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, MU chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng sôi động. Tuy nhiên, những ràng buộc từ quy tắc tài chính (PSR) và mức giá cầu thủ leo thang trong tháng 1/2026 sẽ là thử thách lớn cho “Quỷ đỏ”.

