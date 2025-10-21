Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU nhắm 5 tiền vệ đắt giá

  • Thứ ba, 21/10/2025 06:48 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Manchester United lên kế hoạch tăng cường tuyến giữa khi kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 đến gần.

MU quan tâm đến Morten Hjulmand. Ảnh: Reuters.

Theo TEAMtalk, Morten Hjulmand – tiền vệ trụ cột của Sporting Lisbon – là mục tiêu hàng đầu trong danh sách ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford. Tiền vệ 26 tuổi người Đan Mạch từng là học trò của HLV Ruben Amorim tại Sporting và đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

Phong cách thi đấu bền bỉ, chuyền bóng chính xác cùng khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu giúp anh trở thành “mắt xích” then chốt trong hệ thống chiến thuật của đội bóng Bồ Đào Nha.

Nguồn tin cho biết MU tự tin có thể chiêu mộ Hjulmand với mức giá khoảng 50 triệu bảng, thấp hơn con số 70 triệu bảng trong điều khoản giải phóng hợp đồng. Mối quan hệ tốt giữa Amorim và Sporting có thể là chìa khóa giúp thương vụ diễn ra thuận lợi.

Ngoài Hjulmand, MU vẫn theo dõi sát Adam Wharton (Crystal Palace) – cầu thủ 21 tuổi đang tỏa sáng nhờ khả năng kiểm soát bóng và sự điềm tĩnh. Tuy nhiên, mức giá để sở hữu Wharton được cho là ít nhất 70 triệu bảng.

MU mua Hjulmand anh 1

Wharton (20) được nhiều ông lớn săn đón. Ảnh: Reuters.

Carlos Baleba của Brighton cũng nằm trong tầm ngắm, song CLB này định giá tài năng người Cameroon ở mức gần 100 triệu bảng. Baleba cũng còn hợp đồng đến năm 2029, khiến MU phải tạm gác lại thương vụ.

Một cái tên khác là Jobe Bellingham – em trai của Jude Bellingham – hiện trải qua giai đoạn khó khăn tại Dortmund. Cầu thủ 20 tuổi được cho là sẵn sàng trở lại Anh theo dạng cho mượn để tìm suất dự World Cup 2026.

Cuối cùng, tiền vệ Victor Froholdt cũng nằm trong danh sách theo dõi của MU. Cầu thủ này gây ấn tượng khi giúp Porto toàn thắng 2 trận ở Europa League và dẫn đầu giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Với sự hậu thuẫn của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, MU chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng sôi động. Tuy nhiên, những ràng buộc từ quy tắc tài chính (PSR) và mức giá cầu thủ leo thang trong tháng 1/2026 sẽ là thử thách lớn cho “Quỷ đỏ”.

Duy Luân

MU mua Hjulmand Dortmund Crystal Palace MU Hjulmand tiền vệ

  • Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund

    BV Borussia Dortmund là một câu lạc bộ thể thao đóng ở Dortmund, phía bắc sông Rhine và được biết đến như một trong những đội bóng nổi tiếng và thành công nhất nước Đức. Với 8 chiếc cúp vô địch quốc gia Đức và 4 cúp DFB Pokal, Dortmund cũng vô địch UEFA Cup Winners' Cup vào năm 1966 và giành chức vô địch UEFA Champions League vào năm 1997.

    • Thành lập: 19/12/1909
    • Sân vận động: Signal Iduna Park

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

