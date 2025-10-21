Kế hoạch táo bạo của Ronaldo với Lewandowski

Cristiano Ronaldo được cho là đề xuất ban lãnh đạo Al Nassr chiêu mộ tiền đạo Robert Lewandowski của Barcelona.

Ronaldo muốn sát cánh với Lewandowski. Ảnh: Reuters.

Theo Fichajes, Ronaldo đánh giá cao kinh nghiệm và bản năng săn bàn của Lewandowski, cho rằng đây là mảnh ghép hoàn hảo để củng cố hàng công Al Nassr trong hành trình chinh phục các danh hiệu trong nước lẫn quốc tế.

CLB Saudi Arabia tiếp tục theo đuổi chiến lược chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu để nâng tầm hình ảnh và sức cạnh tranh. Nếu thương vụ thành công, Lewandowski không chỉ gia tăng chất lượng chuyên môn mà còn góp phần củng cố uy tín của Al Nassr, nối tiếp các bản hợp đồng đình đám trước đó.

Trước Lewandowski, một cựu cầu thủ Barcelona khác là Inigo Martinez cũng đã gia nhập Al Nassr. Trung vệ này có thể giúp Lewandowski dễ dàng hòa nhập với môi trường bóng đá Saudi Arabia.

Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ và khát vọng trở thành điểm đến của những siêu sao hàng đầu, Al Nassr sẵn sàng đưa ra lời đề nghị khổng lồ để thuyết phục Barcelona và bản thân Lewandowski.

Ở Barcelona, vị thế của Lewandowski không còn vững chắc như trước. Dưới thời HLV Hansi Flick, đội bóng xứ Catalonia theo đuổi triết lý bóng đá giàu tốc độ và linh hoạt hơn. Đội ưu tiên những cầu thủ có khả năng di chuyển, pressing và tấn công từ nhiều hướng thay vì phụ thuộc vào một trung phong truyền thống như Lewandowski.

Hợp đồng của Lewandowski với Barcelona còn hiệu lực đến hè 2026. Vào tháng 1/2026, tiền đạo người Ba Lan có thể tự do đàm phán với CLB khác.

